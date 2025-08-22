Mondiali volley femminile 2025, oggi Italia-Slovacchia: orario, dove vederla anche in chiaro

Inizia oggi, venerdì 22 agosto, il cammino dell’Italia ai Mondiali di volley femminile 2025 in Thailandia. Le azzurre faranno il loro esordio alle ore 15.30 italiane contro la Slovacchia al Saphan Hin Municipal Stadium di Phuket. La sfida è valida per la prima giornata della Pool B della prima fase dei Mondiali. Quattro i precedenti tra le due nazionali, tutti a favore dell’Italia. Dopo aver svolto due allenamenti, per capitan Danesi e compagne è giunto dunque il momento di rompere il ghiaccio ed iniziare nel migliore dei modi il proprio cammino iridato.

La carica di Myriam Sylla e Yasmina Akrari

“Sono contenta di iniziare questo Mondiale con positività insieme a tutto il gruppo, siamo tranquille e pronte a metterci alla prova”, ha detto alla vigilia Myriam Sylla. “A volte -ha aggiunto la schiacchiatrice azzurra- essere etichettati come favoriti può creare pressioni. Questo però è frutto delle vittorie che abbiamo ottenuto nell’ultimo incredibile anno e, non possiamo negare che il tutto crei aspettative. Quindi grazie allo staff e di tutto il gruppo dobbiamo essere brave a tener fuori le aspettative degli altri per pensare solo ed esclusivamente al nostro gioco. Alle più giovani, al primo mondiale non dirò niente di particolare perché le emozioni e le sensazioni dell’esordio devono essere vissute. Anzi se proprio dovessi dare un consiglio direi di viversi questa esperienza al 100%”.

“Ancora non ci credo di essere qui al Mondiale – ha ammesso la centrale Yasmina Akrari – mi sento quasi stordita, potrei trovare la scusa del fuso orario, ma la verità è che sono davvero molto emozionata di essere qui, a giocare un mondiale e con un gruppo di giocatrici straordinarie. Quando entriamo in palestra, a prescindere da dove ci troviamo pensiamo a far bene e soprattutto a fare le nostre cose, quelle su cui abbiamo lavorato prima a Cavalese e poi a Milano”. “Siamo tranquille e credo che abbiamo approcciato bene in questi primi giorni in Thailandia -ha aggiunto-. Faccio parte di una squadra super, quando guardo le mie compagne vedo grandi campionesse che hanno vinto tutto negli ultimi due anni. Percepisco che questo susciti tanta ammirazione anche e soprattutto nei tifosi che qui in Thailandia sono tantissimi. E poi credo che questa situazione ci renda più forti perché ci consente di credere ancor di più nei nostri mezzi cosa che potrebbe avere la sua importanza in un torneo così difficile e lungo”.

Le azzurre convocate

Queste le 14 azzurre convocate per il Mondiale:

Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro.

Centrali: 10. Benedetta Sartori, 11. Anna Danesi (C), 19. Sarah Fahr, 25. Yasmina Akrari.

Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 17. Myriam Sylla, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini.

Opposti: 18. Paola Egonu, 24. Ekaterina Antropova.

Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.

Il calendario dell’Italia

Il calendario delle azzurre nella prima fase (Pool B):

22 agosto ore 15:30: Italia-Slovacchia

24 agosto ore 12: Italia – Cuba

26 agosto ore 12: Italia – Belgio

La storia dell’Italia ai Mondiali e gli ultimi trionfi

Per le azzurre quella in Thailandia sarà la 13esima partecipazione a una rassegna iridata. Nell’ultima edizione, disputata nel 2022 in Olanda, l’Italia conquistò la medaglia di bronzo battendo nella finalina 3°-4° posto gli Stati Uniti 3-0. Risale invece al 2002 l’unico trionfo mondiale della nazionale femminile con le allora azzurre guidate da Marco Bonitta che superarono in finale gli Stati Uniti 3-2 a Berlino. La formazione tricolore si presenta al Mondiale in Thailandia dopo aver trionfato nelle ultime due edizioni di Nations League (2024 e 2025) e nei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

I gironi del Mondiale

Saranno 32 le nazionali che parteciperanno ai Campionati del Mondo di pallavolo femminili in Thailandia. Le nazionali partecipanti, suddivise in 8 pool (ciascuna pool con 4 team), si affronteranno con la formula del round-robin al termine della quale le prime due di ciascuna pool staccheranno il pass per la fase a eliminazione diretta in programma al PalaHuamark di Bangkok.

Le 8 Pool

Pool A (Bangkok): Thailandia, Olanda, Svezia, Egitto.

Pool B (Phuket): Italia, Belgio, Cuba, Slovacchia.

Pool C (Chiang Mai): Brasile, Francia, Grecia, Porto Rico.

Pool D (Nakhon-Ratchasima): Argentina, Rep. Ceca, Slovenia, Stati Uniti.

Pool E (Nakhon-Ratchasima): Bulgaria, Canada, Spagna, Turchia,

Pool F (Chiang Mai): Cina, Colombia, Messico, Rep. Dominicana.

Pool G (Phuket): Germania, Kenya, Polonia, Vietnam.

Pool H (Bangkok): Camerun, Giappone, Serbia, Ucraina.

Ottavi di finale

29 agosto/ 1 settembre – Bangkok (ore 12 – ore 15:30)

Quarti di finale

3-4 settembre – Bangkok (ore 12 – ore 15:30)

Semifinali

6 settembre – Bangkok (ore 10:30 – ore 14:30)

Finali

7 settembre – Bangkok (ore 10:30 – ore 14:30)

Dove vedere i Mondiali in tv (anche in chiaro)

I Mondiali di pallavolo femminili 2025 saranno trasmessi da Rai e Dazn. Nello specifico i match delle azzurre saranno trasmessi in diretta in chiaro su Rai 2 (e in streaming su RaiPlay) e sulla piattaforma Dazn che oltre a tutti i match dell’Italia, trasmetterà in diretta anche tutte le sfide della seconda fase (e eliminazione diretta). Infine sarà possibile seguire in diretta tutti i match della rassegna iridata in programma in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre, in diretta streaming su VBTV – subscribe.volleyballworld.tv.

Italia, numeri e curiosità