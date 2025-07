Volley femminile, Nations League: Italia supera Polonia e va in finale

Nuovo successo per le azzurre del volley guidate da Julio Velasco, che battono la Polonia e accedono alla finale della Volleyball Nations League, la terza in quattro anni per la nazionale femminile. Una prova sulla carta complicata per le azzurre, che affrontavano le padrone di casa a Lodz. Ma le ragazze di Velasco, campionesse olimpiche in carica, hanno mostrato ancora una volta carattere, travolgendo le polacche 3-0 (25-18; 25-16; 25-14).

