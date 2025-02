La squadra veneta si impone con i parziali di 37-35, 25-20, 25-20

L’Imoco Conegliano ha vinto per la sesta volta consecutiva la Coppa Italia di pallavolo femminile. Nella finale giocata all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, le campionesse d’Italia, d’Europa e del mondo in carica hanno superato per 3-0 la Numia Vero Volley Milano con il punteggio 37-35, 25-20, 25-20. Per Conegliano si tratta della settima Coppa Italia della sua storia.

