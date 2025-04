La finale del memorial Flavio Brasili ad Ancona dove sono attese 3mila persone

Al via la 31a edizione di Easter Volley, il Torneo Internazionale di Pallavolo giovanile che si svolge da domani al 19 aprile. “Un evento entusiasmante capace di conciliare lo sport al turismo, alla solidarietà, alla socialità – dichiara l’assessore allo Sport Chiara Biondi – il torneo internazionale di pallavolo femminile giovanile è uno dei più grandi tornei in Italia con 126 squadre di 4 categorie provenienti da 10 nazioni e 10 regioni italiane. Coinvolge e attrae una grande platea di appassionati e soprattutto avvicina al mondo dello sport e ai suoi valori i nostri giovani, favorendo scambi culturali e relazioni internazionali. Il torneo – aggiunge Biondi – è un’ulteriore testimonianza della vivacità dello sport nella nostra regione che continuiamo a sostenere concretamente con misure pensate per favorire lo sport in ogni sua dimensione e per tutti, atleti, associazioni, disabilità, anche nella riqualificazione delle attrezzature all’interno degli impianti sportivi o sostenendo le manifestazioni del territorio. Ringrazio gli organizzatori per il grande contributo che offrono con iniziative sportive come questa che sanno arricchire il tessuto sociale e culturale delle Marche. Insieme continuiamo a fare dello sport marchigiano un grande punto di forza”.

Ester Volley

Easter Volley ‘Memorial Flavio Brasili’ è un torneo internazionale di pallavolo femminile giovanile organizzato dalla società Bftm Volley Summer Camerano. L’evento si terrà dal 17 al 19 aprile 2025 con le squadre che rappresentano l’Italia, gli Stati Uniti, il Kosovo, la Croazia, la Slovacchia, l’Ucraina, la Polonia, la Lituania, la Bosnia Erzegovina e la Romania. Verranno premiate le migliori atlete, gli arbitri, e consegnati alcuni premi speciali come ‘Lo Sport nel Cuore’ ad ospiti di eccezione. Circa 400 le partite (suddivise nelle quattro categorie Under 18, Under 16, Under 14 ‘Trofeo Massimo Governatori’ e Under 13 ‘Trofeo Marco Vive’) si giocheranno in 27 impianti di 14 comuni del territorio. Le partite di qualificazione si giocano negli impianti dei Comuni di Camerano, Osimo, Castelfidardo, Numana, Porto Recanati, Ancona, Loreto, Civitanova Marche, Offagna, Montelupone, Recanati, Polverigi, Sirolo e Porto Potenza Picena. Le finali del torneo Under 16 e Under 18 e la manifestazione conclusiva con la presenza di tutte le squadre partecipanti si svolgeranno sabato 19 aprile nel pomeriggio al PalaPrometeo Estra di Ancona dove sono previste circa tremila presenze.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata