Gli azzurri affronteranno gli Usa nella finalina per il bronzo

Si ferma in semifinale il sogno dell’Italvolley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Gli azzurri, campioni del mondo in carica, hanno perso con un netto 3-0 contro i padroni di casa della Francia. Questi i parziali del match: 20-25, 21-25, 21-25. In finale la Francia, allenata da Andrea Giani, affronterà la Polonia, che ha battuto al tie-break gli Stati Uniti. L’Italia affronterà proprio gli Usa nella finale per il bronzo.

