Rammarico per la nazionale, che a inizio ultimo quarto era avanti 8-6

L’Italia è stata battuta dall’Ungheria nei quarti di finale del torneo di pallanuoto maschile delle Olimpiadi di Parigi 2024. Decisivi i rigori dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul 9-9. Rammarico per il Settebello del ct Sandro Campagna che a inizio dell’ultimo quarto del match si era trovato in vantaggio per 8-6.

