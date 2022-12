La Sir Safety ha battuto per 3-2 l'Itas Trentino

La Sir Safety Perugia si aggiudica per la prima volta il titolo di campione del mondo per club di pallavolo maschile. La formazione umbra batte per 3-1 (20-25, 25-23, 27-25, 25-19) a Betim in Brasile l’Itas Trentino nel derby italiano.

