Foto dal sito IMOCO VOLLEY

Presente anche il ministro per lo Sport Andrea Abodi, premiato con il pallone d'Oro dal presidente della Lega Volley Femminile

In un fantastico, tutto esaurito, Palazzo Wanny, la Prosecco Doc Imoco Conegliano vince il suo 17° trofeo battendo per 3-1 l’Igor Gorgonzola Novara e alzando al cielo la 27^ Supercoppa Italiana vivo. Nonostante i nuovi innesti, le pantere ricominciano lì dove avevano terminato la scorsa stagione, festeggiando l’ennesima coppa in bacheca.

La serata comincia con un tributo all’Onorevole Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, premiato con il pallone d’oro dal Presidente della Lega Volley Femminile Mauro Fabris. Nel prepartita, dopo le luci dello spettacolo iniziale e l’inno cantato dal Piccolo Coro Melograno di Firenze, un momento dedicato alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un’iniziativa che anticipa quella di domani, domenica 27 novembre, su tutti i campi di Serie A, con delle scarpette rosse a simboleggiare la totale condanna verso gli abusi sulle donne e la vicinanza del mondo della pallavolo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata