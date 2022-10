Arriva alla guida del dicastero dopo una lunga esperienza nell'ambito sportivo, in particolare dal 2010 al 2017 come presidente della Lega di Serie B

Dopo cinque anni alla presidenza dell’Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi prende le redini del ministero dello Sport, voluto dal nuovo Governo superando lo schema utilizzato nel Governo Draghi, con Valentina Vezzali sottosegretaria con delega allo Sport ma senza un ministero. Abodi arriva alla guida del dicastero dopo una lunga esperienza nell’ambito sportivo, in particolare dal 2010 al 2017 come presidente della Lega di Serie B. Il 16 ottobre 2017 è stato nominato presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Banca Sociale per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura, ed è consigliere dell’Abi. Il manager 62enne, romano, laureato alla Luiss, ha iniziato la carriera nel 1987, ricoprendo fino al 1994 il ruolo di direttore marketing della filiale italiana Img – International Management Group, multinazionale americana leader nell’organizzazione e nella gestione degli eventi, dei diritti e dei talenti sportivi. Nel 1994 è stato co-fondatore di Media Partners Group, multinazionale a matrice italiana leader nel settore dello sport Industry, poi acquisita dal gruppo Infront, nella quale ha ricoperto fino al 2002 il ruolo di vicepresidente esecutivo. Tra il 2003 e il 2006 ha ricoperto il ruolo di presidente dell’Azienda Strade Lazio S.p.A. e dell’Arcea Lazio S.p.A., aziende operanti nel settore delle infrastrutture stradali ed autostradali. Nel 2002 l’ingresso nel mondo dello sport, che non lascerà più: fino al 2008 è infatti consigliere di amministrazione per Coni Servizi spa. Nel 2009 ha guidato, in qualità di vicepresidente esecutivo e direttore generale, il Comitato Organizzatore della fase finale dei Campionati Mondiali di Baseball. È vicepresidente della Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport, della Fondazione Giulio Onesti e dell’Associazione Culturale Mecenate 90. Il 26 ottobre 2021 è stato designato Componente del Comitato Permanente di Promozione del Turismo in Italia. Il 26 gennaio scorso è stato nominato dal ministro del Turismo componente dell’Osservatorio Nazionale del Turismo per la durata di tre anni. Nel 2013 ha promosso la nascita di B Futura, società di scopo della Lega B dedicata allo sviluppo infrastrutturale, che in pochi anni ha dato vita a otto progetti di nuovi stadi. Nel 2014 ha promosso la nascita del Trust B Solidale Onlus, una piattaforma di responsabilità sociale attraverso la quale la Lega B e le 22 Società associate hanno sviluppato centinaia di iniziative per rilanciare i temi etici e sociali in ambito sportivo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata