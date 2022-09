(LaPresse) “Un’emozione molto forte. Quando siamo invitati al Quirinale è sempre bellissimo. Abbiamo trovato il Presidente molto affettuoso e molto informato. La notte in bianco è valsa la pena”. Così il CT della nazionale maschile italiana di pallavolo, Ferdinando ‘Fefé’ De Giorgi, all’uscita dal Quirinale dove il Presidente Mattarella ha voluto incontrare i campioni del mondo. “Questi sono ragazzi straodinari che hanno dimostrato di essere ancora più speciali in una partita molto difficile” dice il coach reduce dal successo della finale vinta dagli azzurri per 3-1 contro la Polonia.

