Le azzurre esultano dopo il trionfo agli Europei

(LaPresse) – L’Italvolley femminile ha battuto la Serbia per 3 set a 1 nella finale dei campionati europei di pallavolo alla Štark Arena di Belgrado. Le azzurre ottengono una meritata rivincita contro Boskovic e compagne dopo le dure sconfitta subita ai quarti di finale alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e nella finale dei Campionati del Mondo giocati sempre in Giappone. Al termine del match festeggiamenti scatenati delle Azzurre, con la schiacciatrice dell’Imoco Volley Miriam Sylla che esulta come Bonucci a Wembley gridando: “It’s coming to Rome” di fronte alla telecamera di un cellulare.

