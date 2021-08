L'azzurra oro in coppia con Tita nella vela Nacra-17: "Grazie al nostro super coach 'Ganga'"

“Dalla prima volta che siamo andati in barca insieme, abbiamo subito trovato una grande sintonia e una grande affinità, che è fondamentale su questa barca”. Lo ha dichiarato Caterina Banti, medaglia d’oro ai Giochi di Tokyo nella vela Nacra-17 in coppia con Ruggero Tita. “Muoversi insieme, muoversi in sincronia. Tante persone ci hanno dovuto lavorare sopra, a noi è venuto molto naturale. Quindi sicuramente siamo stati facilitati”. Un pensiero al coach, Gabriele ‘Ganga’ Bruni: “È un super coach. È stato veramente una guida, un grande punto di riferimento. Ha fatto un lavoro fichissimo con noi, fin dall’inizio”, ha aggiunto Banti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata