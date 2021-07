Con il bronzo di Lucilla Boari l'Italia si porta a 20 medaglie

Prima giornata di gare di Atletica a Tokyo 2020. Gianmarco Tamberi vola a 2.28 e si qualifica per la finale del salto in alto. Nei 3000 siepi avanzano due italiani su tre: sono Abdelwahed e Ala Zoghlami mentre nei 400 ostacoli Sibilio va in semifinale. Stesso risultato per Elena Bellò negli 800 femminili e Anna Bongiorni nei 100 metri. Delude la spada maschile a squadre subito eliminata dalla Russia.

“Aspetto questa finale da troppo tempo. Non vedo l’ora, ho dato l’anima negli ultimi cinque anni per essere qui,. Sono contento di potermi giocare le mie carte”. Queste le parole di “Gimbo” Tamberi, dopo la qualificazione alla finale del salto in alto. “Non è stata una bella gara ma l’importante era qualificarsi”, ha spiegato l’atleta che ha poi aggiunto: “Speravo di trovare delle conferme diverse durante la gara. Dopo aver superato 2’28” ho detto ‘mamma mia che schifo’. “Il primo obiettivo era andare in finale il secondo trovare un salto giusto e non ci sono riuscito ma l’avvicinamento ai Giochi è stato terribile, l’opposto di quello che mi aspettavo”, ha ammesso Gimbo che ha poi concluso: “Non ho saltato bene neppure oggi ma non importa: conta solo farlo dopodomani”.

Tiro con l’arco: Lucilla Boari ai quarti di finale

Lucilla Boari accede ai quarti di finale del torneo di tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Tokyo superando 6-5, dopo lo spareggio (10-9), la bielorussa Hanna Marusava. Adesso per l’italiana ci sono i quarti di finale che giocherà alle ore 15,30 di Tokyo (ore 8,30 italiane) contro la vincente del match tra Wu (Chn) e Nakamura (Jpn). ED E’ BRONZO per Lucilla Boari!

Pugilato: Rebecca Nicoli eliminata negli ottavi

Rebecca Nicoli è stata eliminata negli ottavi di finale del torneo olimpico di pugilato categoria -60kg. L’azzurra e’ stata sconfitta 5-0 ai punti dall’irlandese Kellie Anne Harrington.

Nuoto: Panziera eliminata in semifinale dei 200 dorso

Margherita Panziera è stata eliminata in semifinale nei 200 dorso ai Giochi Olimpici di Tokyo. L’azzurra chiude al non posto complessivo in 2’09″54.

Spada maschile eliminata ai quarti. Fichera: “Ci lecchiamo le ferite”

La squadra maschile di spada è stata eliminata ai quarti di finale ai Giochi Olimpici di Tokyo. A sconfiggere il terzetto composto da Marco Fichera, Andrea Santarelli ed Enrico Garozzo la Russia per 45-34. “Oggi possiamo solo leccarci le ferite e prenderci le critiche e andare avanti. Quello che vorrei che si sottolineasse è che ci abbiamo veramente messo tutto. Quello che chiedo a tutti e di non mettere in discussione quello che questi quattro atleti hanno fatto in questi anni”. Lo dice lo spadista Marco Fichera dopo il ko della squadra azzurra contro la Russia nei quarti di finale del torneo di Tokyo 2020 contro la Russia. “Il risultato è deludente e le critiche ci stanno ma non accettiamo quello che abbiamo letto sul nostro professionismo”, conclude.

Ciclismo: Il Ct Davide Cassani rientra in Italia

Il Ct dell’italbici Davide Cassani, a quanto si apprende sta rientrando in Italia. Un ritorno a casa anticipato che potrebbe anche essere legato ai risultati non positivi ottenuti fino a ora dalla spedizione Azzurra.

Canoa: De Gennaro eliminato a sorpresa in semifinale

Grande delusione per Giovanni De Gennaro nella canoa slalom. L’azzurro viene eliminato nella semifinale della canoa slalom. De Gennaro chiude in 1’00″23 (quattro i secondi di penalità) che gli valgono solamente la 14esima posizione.

Tiro con l’arco: Lucilla Boari in semifinale

Lucilla Boari si qualifica per la semifinale della gara di tiro con l’arco femminile ai Giochi Olimpici di Tokyo. L’azzurra ha sconfitto la cinese Jiaxin Wu per 6-2 nei quarti. Prossimo turno contro la russa Elena Osipova.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata