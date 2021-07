Dozzine di persone chiedono lo stop delle gare per l'alto numero di casi di Covid

Dozzine di persone si sono radunate a Tokyo davanti alla residenza del giapponese Yoshihide Suga per protestare contro i Giochi Olimpici in corso, poiché i nuovi casi di coronavirus hanno battuto i record del Paese per il terzo giorno consecutivo.

I manifestanti hanno affermato che ospitare l’evento sportivo internazionale sia stato uno dei motivi principali alla base dell’aumento dei casi. Giovedì 29 luglio Tokyo ha riportato 3.865 nuovi casi, rispetto ai 3.177 del giorno precedente, e il doppio rispetto a una settimana fa, stabilendo il massimo storico dall’inizio della pandemia.

Gli esperti hanno detto che, se la situazione non migliora, il sistema sanitario sarà sotto pressione e coloro che devono essere ricoverati non potranno farlo.

A livello nazionale, mercoledì 28 luglio il Giappone ha registrato olre 9.500 casi di contagio, un nuovo record, per un totale di circa 892.000 positivi, con circa 15.000 decessi da inizio pandemia.

