La statunitense si ritira ufficialmente per un infortunio. L'Italia si piazza al quarto posto dietro a Russia, Usa e Gran Bretagna

La campionessa in carica di ginnastica artistica Simone Biles si è dovuta fermare nel corso della gara a squadre in corso di svolgimento ai Giochi Olimpici di Tokyo a causa di un infortunio nel corso della sua prova al volteggio. La star americana di 24 anni, considerata la più grande ginnasta di tutti i tempi, si è rannicchiata con un allenatore dopo essere atterrata poi è uscita dal campo di gara con il medico della squadra. Biles è tornata poi diversi minuti dopo con la gamba destra fasciata.

Biles: “Mi sento come se avessi il mondo sulle spalle”

“Non è stata una giornata facile o la mia migliore, ma l’ho superata. A volte mi sento davvero come se avessi il peso del mondo sulle spalle”. Lo scrive su Instagram Simone Biles dopo il forfait per infortunio nella finale a squadre di ginnastica alle Olimpiadi. “A volte faccio sembrare che la pressione non mi colpisca, ma dannazione a volte è difficile. Le Olimpiadi non sono uno scherzo! Ma sono felice che la mia famiglia sia stata in grado di stare con me virtualmente. Significano il mondo per me!”, ha aggiunto.

Italia ai piedi del podio

La medaglia d’oro è andata alla Russia (con la denominazione di ROC). Argento per gli Stati Uniti, con 166.096. Bronzo alla Gran Bretagna con 164.096. Quarto posto per l’Italia con 163.638. Una autentica beffa per Asia D’Amato, Alice D’Amato, Vanessa Ferrari e Martina Maggio a lungo sul podio.

