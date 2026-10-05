Atp Shanghai 2026, sorteggiato il main draw: ecco i match dei 5 italiani

Gli Azzurri impegnati saranno Cobolli, Berrettini, Musetti, Darderi e Arnaldi. Dovranno passare per le qualificazioni Cinà e Bellucci

Sorteggiato il main draw del “Rolex Shanghai Masters”, penultimo ATP Masters 1000 dotato di un montepremi di 9.415.725 dollari di scena sui campi in cemento del Qi Zhong Tennis Center della metropoli cinese. Cinque gli italiani al via: Flavio Cobolli esordirà al secondo turno contro uno tra Adrian Mannarino (FRA) o qualificato; nella stessa parte del tabellone Matteo Berrettini esordirà contro Aleksandar Kovacevic. Si rivede Lorenzo Musetti, che parte dal 2° turno, dove troverà uno tra Yi Zhou e un qualificato. Già al secondo turno anche Luciano Darderi contro una tra Stefanos Tsitsipas e un qualificato. Nella stessa parte di tabellone Matteo Arnaldi esordirà con un qualificato. Intanto, nelle qualificazioni, Federico Cinà e Mattia Bellucci sono al turno decisivo. Il 19enne palermitano, n.150 del ranking e 23esima testa di serie, all’esordio ha superato in rimonta per 2-6, 6-3, 6-2. Il 25enne di Busto Arsizio, n.91 ATP e quinta testa di serie delle ‘quali’, ha battuto per 4-6, 7-5, 7-6(3) lo svedese Elias Ymer, n.192 del ranking.