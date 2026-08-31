Us Open 2026, oggi Arnaldi, Berrettini, Cinà, Cocciaretto e Darderi in campo: orario e dove vederli in tv

Agli Us Open 2026, oggi lunedì 31 agosto è il giorno di Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, Federico Cinà ed Elisabetta Cocciaretto. Orfani di Jannik Sinner, che ha dato forfait per un problema al ginocchio, gli azzurri si giocano le rispettive chances di avanzare ai turni successivi. Il primo a scendere in campo sarà Berrettini, che affronta il veterano Stan Wawrinka. Toccherà poi a Luciano Darderi, che se la vedrà con Harry Wendelken. Infine Matteo Arnaldi, che sfida l’australiano James Duckworth. Nel torneo femminile spazio a Elisabetta Cocciaretto, che scende in campo contro Katerina Siniakova. Chiude la giornata Federico Cinà, che dovrà proseguire il suo match contro Michelsen, interrotto per pioggia. Oggi il ritorno in campo di Carlos Alcaraz, che sfida torna dopo il lungo stop a causa di un problema al polso e sfiderà Safiullin. La giornata si è aperta con la clamorosa eliminazione di Novak Djokovic, per mano di Navone.

Únicamente respeto y admiración para Novak 🫶 pic.twitter.com/OBhMxSSZds — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2026

Us Open, le partite di lunedì 31 agosto

Arthur Ashe Stadium

17:30 — Aryna Sabalenka vs Camila Osorio Roman Safiullin vs Carlos Alcaraz 01:00 — Ben Shelton vs Tallon Griekspoor A seguire — Naomi Osaka vs Anastasia Zakharova



— Aryna Sabalenka vs Camila Osorio Louis Armstrong Stadium

17:00 — Stefanos Tsitsipas vs Arthur Fils A seguire — Ashlyn Krueger vs Amanda Anisimova 01:00 — Iga Swiatek vs Xinyu Wang A seguire — Martin Damm vs Frances Tiafoe



— Stefanos Tsitsipas vs Arthur Fils Grandstand

17:00 — Sinja Kraus vs Karolina Muchova A seguire — Maja Chwalinska vs Taylor Townsend A seguire — Matteo Berrettini vs Stan Wawrinka Non prima delle 23:00 — Félix Auger-Aliassime vs Rinky Hijikata

— Sinja Kraus vs Karolina Muchova

Stadium 17 17:00 — Qinwen Zheng vs Ksenia Liutova A seguire — Brandon Nakashima vs Sebastian Baez Non prima delle 20:00 — Sloane Stephens vs Clara Tauson Non prima delle 22:30 — Nuno Borges vs Learner Tien



Court 5 17:00 — Sara Bejlek vs Cristina Bucsa A seguire — Anna Blinkova vs Anna Kalinskaya A seguire — Luciano Darderi vs Harry Wendelken A seguire — Jakub Mensik vs Shintaro Mochizuki



Court 6 17:00 — Mananchaya Sawangkaew vs Panna Udvardy A seguire — Jurij Rodionov vs Giovanni Mpetshi Perricard A seguire — Yannick Hanfmann vs Alejandro Tabilo A seguire — Elisabetta Cocciaretto vs Katerina Siniakova



Court 7 17:00 — Marin Cilic vs Andrey Rublev A seguire — Daria Snigur vs Diana Shnaider A seguire — Alexander Blockx vs Tomas Barrios Vera



Court 9 19:00 — Tamara Zidansek vs Maria Timofeeva Non prima delle 21:00 — Viktorija Golubic vs Diane Parry



Court 10 17:00 — Elsa Jacquemot vs Marie Bouzkova Non prima delle 19:00 — Matteo Arnaldi vs James Duckworth A seguire — Julia Grabher vs Sorana Cirstea Non prima delle 23:00 — Maya Joint vs Liudmila Samsonova



Court 11 17:00 — Valentin Vacherot vs Aleksandar Kovacevic A seguire — Anouk Koevermans vs Catherine McNally Non prima delle 20:30 — Katie Volynets vs Linda Noskova A seguire — Roman Burruchaga vs Karen Khachanov



Court 12 17:00 — Harriet Dart vs Peyton Stearns A seguire — Damir Dzumhur vs Hubert Hurkacz Non prima delle 20:00 — Ann Li vs Antonia Ruzic A seguire — Grigor Dimitrov vs Alexei Popyrin



Court 13 17:00 — Lilli Tagger vs Tamara Korpatsch A seguire — Nadia Podoroska vs Simona Waltert A seguire — Juncheng Shang vs Marco Trungelliti A seguire — Quentin Halys vs Facundo Diaz Acosta



Court 15 17:00 — Anhelina Kalinina vs Hiroko Sakatsume A seguire — Aoi Ito vs Olga Selekhmeteva A seguire — Dalibor Svrcina vs Valentin Royer



Dove vedere lo Us Open 2025 in tv e in streaming

La copertura televisiva e streaming in Italia dello Us Open 2025 è ampia. Tutte le partite degli italiani sono trasmesse in diretta TV sui canali Sky Sport dedicati (Tennis, Arena, Max, ecc.) e in chiaro su SuperTennis TV (canale 64 digitale terrestre e 212 su satellite). Gli appassionati possono seguire l’evento anche in streaming tramite Sky Go, NOW e SuperTenniX, con diverse opzioni multicanale e contenuti extra come interviste, analisi e highlights giornalieri. SuperTennis Plus consente inoltre agli abbonati di accedere a più match live da smart TV e rivedere gli incontri on demand.