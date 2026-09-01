Lucca Comics 2026, al via la vendita dei biglietti

Al via ufficialmente oggi alle 11 la vendita dei biglietti dell’edizione 2026 di Lucca Comics & Games LEGACY. Da oggi è possibile acquistare biglietti giornalieri e abbonamenti per festeggiare insieme l’anniversario Diamond della manifestazione. L’acquisto sarà possibile fino al raggiungimento di un massimo di 80mila ingressi al giorno.

Biglietti Lucca Comics 2026, come acquistarli e tipologie

Per partecipare alla kermesse di Lucca sarà possibile acquistare diverse tipologie di biglietti e abbonamenti attraverso più modalità: per tutte le informazioni sull’edizione 2026 è possibile consultare la sezione dedicata sul sito.

Le tipologie di biglietti in vendita sono:

biglietti print@home – stampa@casa: il biglietto giornaliero o abbonamento è scaricabile dall’area personale del sito TicketOne o dal link che si riceve via email. Per l’ingresso sarà sufficiente esibirlo in formato digitale, senza bisogno di stamparlo in formato cartaceo. Sarà comunque necessario per l’ingresso al festival ritirare il braccialetto presso i welcome desk;

– stampa@casa: è scaricabile dall’area personale del sito TicketOne o dal link che si riceve via email. Per l’ingresso sarà sufficiente esibirlo in formato digitale, senza bisogno di stamparlo in formato cartaceo. Sarà comunque per l’ingresso al festival presso i welcome desk; e-ticket : il biglietto digitale da mostrare solo via smartphone (anche in questo caso è comunque necessario per l’ingresso al festival ritirare il braccialetto presso i welcome desk);

: il biglietto digitale da mostrare solo via smartphone (anche in questo caso è comunque necessario per l’ingresso al festival ritirare il braccialetto presso i welcome desk); biglietti e abbonamenti con opzione “salta il welcome desk” : il biglietto verrà spedito direttamente a casa insieme al relativo braccialetto. È possibile scegliere l’opzione per gli acquisti online fino alle ore 10.00 del 16 ottobre. Chi acquista il biglietto giornaliero con l’opzione “salta il welcome desk” riceverà a casa il Fanticket;

: il biglietto verrà spedito direttamente a casa insieme al relativo braccialetto. È possibile scegliere l’opzione per gli acquisti online fino alle ore 10.00 del 16 ottobre. Chi acquista il biglietto giornaliero con l’opzione “salta il welcome desk” riceverà a casa il Fanticket; tutti gli abbonamenti e le combinazioni di giorni (per quelli da 3, 4 e 5 giorni è automaticamente inclusa la spedizione a casa di biglietti e relativi braccialetti, per ordini effettuati entro il 16 ottobre);

è automaticamente inclusa la spedizione a casa di biglietti e relativi braccialetti, per ordini effettuati entro il 16 ottobre); biglietti e abbonamenti acquistabili a partire da giovedì 1° ottobre 2026 nei punti vendita fisici TicketOne presenti in tutta Italia, in alcuni dei quali, i punti vendita GOLD, sarà anche possibile ritirare i relativi braccialetti, senza così dover passare per i welcome desk. L’elenco dei punti vendita Gold è online sul sito del festival.

La tipologia di consegna cambia sulla base del tipo di biglietto.

tramite corriere espresso (insieme al braccialetto): automatica per abbonamenti da 3, 4 e 5 giorni, e opzionale per biglietti giornalieri e per abbonamenti da 2 giorni (‘salta il welcome desk’). L’opzione – in entrambi i casi – è valida soltanto per gli acquisti effettuati online fino alle ore 10 del 16 ottobre ;

(insieme al braccialetto): per abbonamenti da 3, 4 e 5 giorni, e per biglietti giornalieri e per abbonamenti da 2 giorni (‘salta il welcome desk’). L’opzione – in entrambi i casi – è valida soltanto per gli ; tramite smartphone : i biglietti e-ticket sono biglietti in formato solo digitale e i braccialetti dovranno essere ritirati direttamente presso i punti welcome desk del festival;

: i biglietti e-ticket sono biglietti in formato solo digitale e i braccialetti dovranno essere ritirati direttamente presso i punti welcome desk del festival; print@home – stampa@casa: il biglietto giornaliero/abbonamento dovrà essere stampato direttamente dall’acquirente, sarà scaricabile dall’area personale del sito TicketOne o dal link che si riceve via email. I braccialetti dovranno essere ritirati direttamente presso i punti welcome desk del festival.

Braccialetti e welcome desk

Per partecipare al festival entrando negli spazi a pagamento della manifestazione non basta solo il biglietto, ma bisogna esibire il braccialetto, da ritirare in uno dei punti welcome desk presenti a Lucca. I welcome desk sono cinque e saranno aperti da mercoledì 28 ottobre a domenica 1° novembre, dalle 6.30 alle 18.30. Anche quest’anno il baluardo San Regolo, uno dei welcome desk situati sulle Mura di Lucca, sarà aperto già da martedì 27 ottobre dalle 16 alle 19. Coloro che hanno acquistato biglietti per più giornate, un abbonamento da 2 giorni, o un abbonamento da 3, 4 e 5 giorni acquistato dopo le ore 10 del 16 ottobre, potranno ritirare i braccialetti corrispondenti al welcome desk tutti insieme, al primo passaggio, senza necessità di tornare i giorni successivi. Chi invece ha già ricevuto il/i braccialetto/i a casa, tramite la scelta di una tipologia di acquisto che prevedeva la spedizione, non avrà bisogno di passare per i welcome desk per partecipare alla manifestazione.

Ingressi gratuiti

Ingresso gratuito per i visitatori under 10: Lucca Comics & Games conferma una particolare attenzione per i più piccoli della community. Potranno accedere gratuitamente e senza biglietto i bambini e le bambine nati/e dal 1° gennaio 2017 in poi, se accompagnati da almeno un adulto con regolare biglietto e relativo braccialetto.

Per le persone con disabilità è prevista la possibilità di richiedere anticipatamente biglietti omaggio e biglietti ridotti per l’accompagnatore: dal 2 settembre si potrà accedere al sito https://senzabarriere.luccacomicsandgames.com/ e fare richiesta per:

● omaggio giornaliero o abbonamento con Stampa@casa (Print@home) ed eventuale acquisto di unridotto per l’accompagnatore (in tal caso, come per tutti i biglietti della stessa tipologia è previsto il ritiro del braccialetto presso i welcome desk durante i giorni del festival);

● omaggio giornaliero o abbonamento con opzione “salta il welcome desk” ed eventuale acquisto di un ridotto per l’accompagnatore (in tal caso, invece, è prevista la spedizione del biglietto/i e relativo/i braccialetto/i direttamente a casa, pagando un prezzo di spedizione agevolato, e non sarà necessario passare al welcome desk).

Lucca Comics 2026, i 60 anni della kermesse

Il Lucca Comics & Games 2026 si terrà dal 28 ottobre al primo novembre 2026 nella città di Lucca, coi i padiglioni distribuiti in diverse aree del centro cittadino. Si tratterà dell’edizione numero 60 per questa celebre kermesse. 60 anni di storia e di creatività, di diversità e di inclusione, di cambiamento, di evoluzioni e metamorfosi, di arte e, soprattutto, di comunità. L’anniversario “Diamond” non è solo l’occasione per celebrare la storia, ma è il momento per capire cosa Lucca Comics & Games ha costruito insieme a chi l’ha vissuta in questi sei decenni e a chi la vivrà, scoprendo insieme cosa potrà accadere dopo. In sessant’anni non sono cresciuti solo una fiera o un festival: il fumetto, il gioco, la cultura del fantastico sono stati per intere generazioni una palestra dell’immaginazione e ora quel patrimonio di valori, di storie e di sogni compongono un’eredità da trasmettere alle nuove generazioni, la LEGACY di Lucca Comics & Games, tema di questa edizione. Legacy come eredità, come passaggio di testimone, un patrimonio reale di vita, infanzia, scoperte, cultura, cambiamenti che, per citare Gianni Rodari, permetterà, a chi vuole crescere, di conoscere la grammatica del mondo. Ma anche Legacy come quei giochi da tavolo in cui ogni partita modifica il tabellone in modo permanente, e chi gioca oggi cambia il modo in cui tutti gli altri giocheranno domani.