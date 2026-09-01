Russia contro l’Italia per la nomina di Fedorov a consulente della Difesa: “Ridicola”

La Russia ha definito “ridicola” la nomina di Mykhailo Fedorov a consigliere del ministro della Difesa italiano Guido Crosetto. A parlare è stata la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, a margine del Forum economico orientale (VEF), come riporta la Tass. La nomina dell’ex ministro della Difesa ucraina è “ridicola” e degna di una satira di Gianni Rodari, ha dichiarato Zakharova.

“Se Gianni Rodari fosse vivo, penso che scriverebbe una fiaba satirica al riguardo, ma non sono sicura che sarebbe più divertente di questa storia vera”, ha affermato la funzionaria russa, secondo cui la vicenda sarebbe un esempio di come i “manager” di Kiev trasformino le sconfitte militari in contratti internazionali personali.

La nomina di Fedorov

Fedorov ha recentemente annunciato di essere diventato consigliere di Crosetto, spiegando che il suo incarico sarà contribuire allo sviluppo da parte italiana delle “tecnologie della guerra moderna”. La nomina ha suscitato polemiche anche in Ucraina. Il deputato della Verkhovna Rada Oleksiy Honcharenko ha messo in dubbio le modalità con cui Fedorov avrebbe ottenuto rapidamente l’autorizzazione a lasciare il Paese, considerando il suo precedente ruolo e l’accesso a informazioni coperte da segreto di Stato.

Chi è Mykhailo Fedorov

35 anni, nato nella regione di Zaporizhzhia, Mykhailo Fedorov è un uomo molto vicino a Zelensky, che però ad agosto lo ha rimosso dall’incarico di ministro della Difesa. Lui ha accusato di corruzione uomini legati al capo dello Stato, chiedendo nuove elezioni. Esperto di tecnologie digitali, nel 2019 prende parte alla campagna presidenziale di Zelensky, entrando poi nel governo di Kiev come vicepremier e ministro della Trasformazione digitale. Nel suo incarico prima ha implementato le nuove tecnologie nella pubblica amministrazione, creando una piattaforma attraverso la quale il paese ha trasferito sugli smartphone dei cittadini gran parte deidei servizi pubblici. Successivamente, come ministro della Difesa ,ha modernizzato la macchina militare con lo sviluppo di tecnologia attraverso software, sistemi digitali e intelligenza artificiale, utilizzati sul campo nella guerra contro la Russia.