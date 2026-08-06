ATP Montreal 2026, Darderi in campo oggi: orario, avversario e dove vedere il match

Luciano Darderi torna in campo al Masters 1000 di Montreal per inseguire un posto negli ottavi di finale, dopo aver supera all’esordio il canadese Gabriel Diallo, costretto al ritiro per un infortunio alla gamba sinistra quando era sotto 6-4, 2-3. Un successo che gli ha consentito di raggiungere il terzo turno di un Masters 1000 per la quinta volta in carriera, la seconda sul cemento.

Come arriva al match Darderi

L’estate di Darderi è stata caratterizzata da risultati alterni. Dopo l’eliminazione al primo turno di Wimbledon contro Ethan Quinn, l’italo-argentino ha trovato il suo miglior momento a Båstad, dove ha eliminato Daniel Altmaier, Nuno Borges e Adolfo Daniel Vallejo prima di arrendersi soltanto in finale ad Andrey Rublev. Buono anche il cammino a Estoril, interrotto in semifinale da Alexander Blockx dopo i successi su Pedro Martínez e Jaime Faria. Restano però alcuni interrogativi sulle condizioni fisiche. A Los Cabos, infatti, Darderi era stato costretto al ritiro contro Dalibor Svrčina, mentre anche il debutto a Montreal si è concluso anticipatamente per il forfait di Diallo. L’ultima vittoria portata a termine senza interruzioni risale così al successo ottenuto il 24 luglio contro Jaime Faria.

Shang Juncheng (Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP)

Chi è Shang Juncheng

Dall’altra parte della rete ci sarà Shang Juncheng, ex Top 50 e attuale numero 281 del ranking mondiale. Per il 21enne cinese si tratta del primo confronto in carriera contro Darderi. Shang è uno dei protagonisti della settimana canadese. Dopo essere diventato il primo tennista cinese a raggiungere il terzo turno nella storia del torneo, ha firmato una delle imprese più importanti della sua carriera eliminando Andrey Rublev, finalista dell’edizione 2024. Il successo è arrivato con il punteggio di 7-5, 4-6, 7-6(5), dopo aver annullato ben cinque match point al russo. Frenato negli ultimi mesi da diversi infortuni, il cinese sembra aver ritrovato il suo miglior tennis e contro Rublev ha conquistato la quinta vittoria della carriera contro un giocatore della Top 20.

Orario e dove vedere il match

La sfida tra Luciano Darderi e Shang Juncheng è in programma oggi, giovedì 6 agosto, con inizio fissato alle 18.30 italiane. Sarà il match che aprirà il programma di giornata sul Rogers Court. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.