Djokovic lancia una proposta rivoluzionaria: “Set ai 4 game e niente vantaggi sul 40 pari”

Non è la prima volta che Novak Djokovic propone cambiamenti nel tennis per renderlo più attraente, soprattutto se l’obiettivo è conquistare un pubblico più giovane. A tal proposito, il serbo ha avanzato una proposta rivoluzionaria: set al meglio dei quattro game, punteggio senza vantaggi e partite della durata massima di due ore.

La proposta di Nole

Intervistato dallo YouTuber Nick Knows Ball, il serbo è stato schietto sulla necessità di cambiare il formato delle partite. “Dobbiamo cambiare il sistema di punteggio. I set non dovrebbero più essere giocati al meglio dei sei game, ma al meglio dei quattro. E eliminerei anche il vantaggio. Nei set al meglio dei cinque, questo manterrebbe la durata delle partite intorno alle due ore. Sarebbe meglio per tutti”, ha affermato. Qualche settimana fa durante il Fanatics Fest, il festival sportivo andato in scena a New York dal 16 al 19 luglio, aveva lanciato al sua ‘riforma’: “Come possiamo attrarre le nuove generazioni? Forse guardano i tornei del Grande Slam, ma non molto altro. Non staranno seduti per quattro o cinque ore al giorno a guardare il tennis. La loro capacità di attenzione è diversa e dobbiamo capire come funziona il mercato”.