Laver Cup di tennis in chiaro fino al 2030: ecco dove vederla

La Laver Cup, una delle più suggestive e spettacolari competizioni del tennis internazionale, sarà trasmessa in chiaro fino al 2030.

“La Federazione Italiana Tennis e Padel amplia ulteriormente la propria offerta televisiva internazionale. Grazie a un accordo quinquennale, SuperTennis trasmetterà la Laver Cup per le prossime cinque edizioni, dal 2026 al 2030, confermandosi sempre più il punto di riferimento per gli appassionati italiani di tennis”. Lo annuncia la Fitp in un comunicato.

“L’intesa -si legge nella nota- consentirà alla Fitp di trasmettere la manifestazione in chiaro su SuperTennis e su tutte le proprie piattaforme digitali. L’esclusiva riguarda la trasmissione free-to-air, mentre gli altri diritti sono concessi in modalità non esclusiva”.

Il trofeo ispirato alla leggenda del tennis Rod Laver

“Ideata nel 2017 e ispirata alla figura leggendaria di Rod Laver, uno dei più grandi tennisti della storia e unico giocatore ad aver completato due volte il Grande Slam nell’era pre-Open e Open, la Laver Cup è una delle competizioni più spettacolari del calendario internazionale. Ogni anno mette di fronte Team Europe e Team World in una sfida di tre giorni che riunisce alcuni dei migliori giocatori del circuito Atp in un format innovativo, caratterizzato da un forte spirito di squadra e da un’atmosfera unica. Nel corso degli anni la competizione ha regalato momenti entrati nella storia del tennis, come il doppio disputato insieme da Roger Federer e Rafael Nadal nell’ultima partita della carriera dello svizzero, contribuendo ad affermarsi come uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di tutto il mondo”, sottolinea ancora la Fitp.

Federer e Nadal, con altri grandi campioni alle loro spalle, commossi al termine dell’ultima partita dello svizzero, il 23 settembre 2022. (AP Photo/Kin Cheung, File)

“Con questo accordo -conclude la nota- SuperTennis arricchisce ulteriormente un palinsesto che comprende già alcuni tra i più importanti eventi del panorama internazionale, confermando la missione della Fitp di rendere il grande tennis sempre più accessibile al pubblico italiano attraverso una programmazione gratuita e di alta qualità”.