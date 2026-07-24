Sinner salta il Masters 1000 di Montreal: “La mia priorità è la salute”

Per il secondo anno consecutivo, Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 del Canada, previsto quest’anno in quel di Montreal. “Dopo aver valutato attentamente tutti i fattori insieme al mio team, abbiamo preso la difficile decisione di ritirarmi da Montreal”, ha comunicato il numero 1 al mondo, reduce dalla vittoria a Wimbledon. “Non è mai facile saltare un evento così importante, ma crediamo che questa sia la decisione giusta per dare priorità alla mia salute. Sono deluso di non poter essere presente, ma non vedo l’ora di tornare a Montreal in futuro”, ha aggiunto.