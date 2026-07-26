Furgone sulla folla a Berlino durante il corteo LGBTQ+, almeno un morto. Diversi i feriti

Almeno una persona è morta e diverse sono rimaste ferite a Berlino dove un furgone bianco è piombato sabato sera sulla folla durante il Christopher Street Day (CSD), la tradizionale manifestazione dell’orgoglio LGBTQ+ che ogni anno richiama centinaia di migliaia di persone. La centrale operativa ha immediatamente attivato il protocollo per un evento con numerosi feriti. La polizia fa sapere che sono in corso le ricerche di uno o più sospettati.

1. Update:

Wir sind mit zahlreichen Polizeikräften sowie Rettungskräften der Berliner Feuerwehr im Großen Tiergarten im Einsatz. Mutmaßlich ist hier ein Fahrzeug in den Tiergarten eingefahren, hat mehrere Personen angefahren und dabei verletzt. Die Verletzten werden aktuell von… pic.twitter.com/tUFFRzzx6Q — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 25, 2026

Secondo il Tagesspiegel, il programma è stato sospeso mentre sul palco era in corso uno spettacolo dedicato a Michael Jackson. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 22, nei pressi della Lennestrasse.

Il Christopher Street Day, una delle più grandi celebrazioni LGBTQ+ d’Europa

Centinaia di migliaia di persone si erano radunate a Berlino per la parata del Pride, noto in Germania come Christopher Street Day. Si tratta di una delle più grandi celebrazioni LGBTQ+ d’Europa. L’evento del Pride davanti all’iconica Porta di Brandeburgo, nel centro della città, è stato sospeso intorno alle 22:15 e l’esibizione di una band sul palco è stata interrotta.

La gente è stata esortata a tornare a casa ed a evitare di percorrere il tragitto attraverso il parco Tiergarten. Prima dell’incidente la gente aveva festeggiato sfilando per le strade della città per ore, ballando al ritmo di musica ad alto volume e acclamando i circa 80 carri che partecipavano alla parata.