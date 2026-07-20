Ranking Atp, Sinner n.1 da 81 settimane: battuto un nuovo record

Jannik Sinner inizia la settimana numero 81 da numero 1 del mondo nel ranking Atp, dopo la vittoria di Wimbledon. Ha superato Lleyton Hewitt ed è dunque diventato il decimo giocatore ad aver trascorso più tempo in vetta da quando è stato introdotto il ranking computerizzato, nel 1973. Per quanto riguarda l’Italia, tra i Top 100, sale di una posizione Matteo Arnaldi, fermato ai quarti a Umago (n. 33). Chi guadagna più posti è Sonego, che torna tra i primi 80 del mondo (n. 77, +6) grazie agli ottavi di finale a Gstaad. Da segnalare anche il balzo in avanti di Stefano Travaglia (n. 143, +7) che ha raggiunto i quarti di finale a Bastad. Nuovo best ranking, infine, per Andrea Guerrieri (n. 213, +6). La settimana appena trascorsa non ha comportato cambiamenti nella Top 10, e pochi nella Top 20. Guadagnano due posizioni Andrey Rublev, che ha battuto Luciano Darderi in finale a Bastad, e il monegasco Valentin Vacherot grazie ai quarti a Gstaad. Darderi, campione in carica in Svezia, è invece uscito dai primi 20 del mondo ma ha subito la chance di rientrare. È la testa di serie numero 2 a Estoril, la prossima settimana, dove potrebbe anche ritrovare in finale Rublev, numero 1 del tabellone.

Winning here marks greatness. Defence leaves no doubt.



Jannik Sinner is the 2026 Gentlemen's Singles Champion. #Wimbledon pic.twitter.com/q6nsk2PYiK — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026

Ranking Wta, Paolini 15‭ᵃ

Qualche variazione in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla Wta dopo la conclusione del ‘250’ di Atene e con quello di Iasi che termina oggi. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 30enne di Bagni di Lucca, uscita a fine maggio dalla top ten (dove era rimasta ininterrottamente dal 7 giugno 2024, dopo la finale raggiunta al Roland Garros), è stabile sulla 15‭ᵃ poltrona. Posizione invariata anche per Elisabetta Cocciaretto, al numero 68. Grazie alla finale nell’’ATV Tennis Open’ (Wta 125) risale diciannove gradini Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre 2025 dalla top cento, che si assesta al numero 120. Ne scende invece uno Lisa Pigato, ora al numero 129, ma sempre in zona primato personale. Rispetto al ranking precedente sono tre i posti in più per Lucrezia Stefanini, ora al numero 142, mentre ne perde sette Tyra Caterina Grant: la 18enne romana è ora al numero 148. Nessuna variazione nella top ten mondiale. Al comando c’è sempre Aryna Sabalenka, per la novantaduesima settimana consecutiva (la 100esima complessiva: lo era stata già dall’11 settembre al 5 novembre 2023): la 28enne di Minsk, che nelle ultime settimane non ha mostrato la stessa forma smagliante di inizio stagione, mantiene appena 407 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina, seconda, che conferma il “best ranking”. Sul terzo gradino del podio c’è sempre la statunitense Jessica Pegula, che ribadisce il primato personale.

In quarta posizione c’è la connazionale Coco Gauff che precede la 19enne russa Mirra Andreeva, quinta (‘best’ confermato). In sesta posizione c’è la ceca Karolina Muchova, che ribadisce il primato personale così come la connazionale Linda Noskova, nuova campionessa Slam, settima (staccata di appena 49 punti da Muchova). All’ottavo posto c’è la polacca Iga Swiatek, subito davanti alla terza statunitense in top ten, Amanda Anisimova, nona, che per soli due punti è davanti all’ucraina Elina Svitolina, decima, a chiudere l’élite mondiale.