Frederic Massara alla Juventus: sarà il prossimo Chief Football Officer

Frederic Massara è il nuovo Chief Football Officer della Juventus. L’annuncio è arrivato questa mattina con un comunicato diffuso dal club bianconero.

“Nel suo nuovo ruolo”, si legge nella nota, “Frederic riporterà direttamente all’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali con l’obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell’area Football maschile. Frederic avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell’area sportiva maschile, contribuendo alla definizione e all’attuazione delle strategie e dei progetti sportivi del Club, in stretta sinergia con Marco Ottolini, Sporting Director“.

Il comunicato specifica poi che Giorgio Chiellini assumerà il ruolo di Chief Club Affairs Officer, “rafforzando la capacità di Juventus di dialogare, costruire relazioni e rappresentare i propri interessi presso le principali istituzioni, gli stakeholder strategici e le organizzazioni sportive, in Italia e nel mondo”.

Il commento dell’Ad Carnevali: “La competenza di Massara sarà un valore aggiunto”

“Sono convinto che stiamo costruendo una struttura solida, competente e coesa, capace di sostenere le nostre ambizioni nel presente e nel futuro”, ha sottolineato l’Ad e Direttore generale della Juventus, Giovanni Carnevali. “Siamo molto felici di dare il benvenuto a Frederic nella grande famiglia bianconera. La sua competenza e la sua profonda conoscenza del calcio rappresentano un valore aggiunto e si integrano perfettamente con le professionalità già presenti all’interno della struttura organizzativa del Club”.

Frederic Massara: una carriera immersa nel calcio

Nato a Torino nel 1968, la carriera di Frederic Massara è tutta votata al mondo del calcio. Esordisce nelle giovanili dei Granata, scendendo poi in campo anche con la prima squadra. Ha militato anche nel Pescara e nel Palermo. Appesi gli scarpini al chiodo nel 2006, passa dal rettangolo di gioco alla panchina, allenando Benevento, Pescara e Martina Franca. Dal 2008 fa il salto come dirigente e colleziona esperienze a Palermo, Milano (sponda rossonera) e Rennes. Per la Roma lavora tre volte: nel 2011, nel 2019 e ancora a giugno 2025, rescindendo il contratto poco meno di un anno dopo per divergenze con l’allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini. Da qui, la nuova avventura alla Juventus.