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martedì 7 luglio 2026

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Ancora uno stop per Berrettini, salta Gstaad e Kitzbuhel per un dolore all’anca

Ancora uno stop per Berrettini, salta Gstaad e Kitzbuhel per un dolore all’anca
Matteo Berrettini dopo l’infortunio durante il match dei quarti di finale del Roland Garros contro Matteo Arnaldi (AP Photo/Christophe Ena)
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L’annuncio del tennista romano su Instagram

Matteo Berrettini si ferma ancora. “Sfortunatamente non potrò giocare a Gstaad e Kiztbuhel“. Il tennista romano ha annunciato tramite il suo profilo Instagram la decisione di saltare i prossimi due appuntamenti sulla terra battuta.

Ancora uno stop per Berrettini, salta Gstaad e Kitzbuhel per un dolore all’anca

“Ne ho parlato con il mio team e con i medici. Mi hanno diagnosticato un dolore cronico all’anca, mi hanno consigliato di fermarmi e riposarmi per arrivare pronto alla stagione sul cemento americano. Grazie per il vostro supporto, ci vediamo sul duro” ha aggiunto Berrettini. 

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