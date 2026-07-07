Ancora uno stop per Berrettini, salta Gstaad e Kitzbuhel per un dolore all’anca

Matteo Berrettini si ferma ancora. “Sfortunatamente non potrò giocare a Gstaad e Kiztbuhel“. Il tennista romano ha annunciato tramite il suo profilo Instagram la decisione di saltare i prossimi due appuntamenti sulla terra battuta.

“Ne ho parlato con il mio team e con i medici. Mi hanno diagnosticato un dolore cronico all’anca, mi hanno consigliato di fermarmi e riposarmi per arrivare pronto alla stagione sul cemento americano. Grazie per il vostro supporto, ci vediamo sul duro” ha aggiunto Berrettini.