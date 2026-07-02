Gaza, 1000 giorni dopo il 7 ottobre: le immagini della distruzione di Khan Younis

Sono passati 1.000 giorni dal 7 ottobre del 2023, dall’attacco di Hamas a Israele che ha portato alla reazione dello Stato ebraico e ai bombardamenti sulla Striscia. Secondo Save The Children in questo periodo sono stati uccisi almeno 21.000 minori nella Striscia di Gaza. Oltre 800.000 bambini e adolescenti, circa l’80% dei minori di Gaza, sono sfollati e 7.000 sono minori non accompagnati o separati dalle proprie famiglie. Intere zone della Striscia sono state praticamente rase al suolo. Nelle immagini la distruzione di Khan Younis dopo 1.000 giorni di conflitto.