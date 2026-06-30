Luigi Cavallari disperso nel Lago di Vico, parla il sindaco di Ronciglione

“Quello che notiamo è che spesso lo vedono piccolo e pensano ‘poco pericolo’. Non è così”. Lo ha dichiarato Mario Mengoni, sindaco del comune di Ronciglione, a proposito del lago di Vico, dove proseguono le ricerche di Luigi Cavallari. Il marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella è disperso da sabato 27 giugno. “Questo lago – continua il sindaco – ha delle caratteristiche – siamo in quota, quindi è un lago le cui temperature sono più basse rispetto al mare e altri molti laghi – e bisogna stare attenti a queste particolarità”. Tuttavia, specifica Mengoni, “non è un lago più pericoloso degli altri, è uno specchio acqueo come tutti gli altri, va solo rispettato. Bisogna utilizzare gli strumenti di sicurezza, perché tutti noi ci possiamo sentir male e se siamo a terra è più facile soccorrerci se siamo in acqua ovviamente non lo è”.