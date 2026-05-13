Musetti infortunato, lesione al retto femorale: “Devo saltare il Roland Garros”

Brutte notizie per Lorenzo Musetti che dovrà rinunciare al Roland Garros a causa di un infortunio alla coscia sinistra. “Dopo la partita di ieri mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale, che mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero”, ha scritto il tennista azzurro sui social.

“Purtroppo questo mi impedisce di partecipare ai tornei di Amburgo e al Roland Garros, una notizia che mi pesa enormemente. Grazie di cuore al pubblico di Roma per l’affetto straordinario: è stato il motivo per cui, pur non al 100%, ho voluto scendere in campo e dare tutto nel torneo di casa. Vi terrò aggiornati”, ha aggiunto il 24enne carrarino (n°11 del mondo) che dunque sarà costretto a mancare la seconda prova stagionale del Grande Slam dove difendeva la semifinale raggiunta lo scorso anno.

Musetti: “Sono deluso, chiedo scusa ma non volevo ritirarmi”

Il problema muscolare, accertato questa mattina, gli ha dato diversi problemi durante gli Internazionali d’Italia. Arrivato al Foro Italico con una vistosa benda sulla coscia, Lorenzo è riuscito a spingersi fino agli ottavi di finale, venendo poi sconfitto dal norvegese Casper Ruud (n°24) per 6-3 6-1. “Sono abbastanza deluso dello spettacolo che ho offerto al pubblico, chiedo scusa ma la mia condizione fisica non mi ha permesso di giocare come avrei voluto. Non ho voluto ritirarmi perché sono stufo di tutti questi ritiri soprattutto davanti al pubblico di casa, ma non c’è stato modo di andare oltre al problema fisico, purtroppo è andata così”, aveva detto Musetti in conferenza stampa dopo il match.

“Nel corso del torneo è stato bello condividere certi momenti con il pubblico, l’affetto che ho ricevuto. Questo è un momento particolare che sto affrontando pieno di infortuni, cosa che in carriera non mi era mai accaduto. Mentalmente è difficile restare lucidi, propositivi e positivi. Dopo lo Slam in Australia ci sono state varie vicissitudini”, ha sottolineato il n°11 del mondo che dice di far fatica a vedere il suo futuro di stagione.

“Al momento è annebbiato, faccio fatica a pensare a lungo termine, il rosso non mi ha dato quei risultati dello scorso anno. Fa male uscire dalla top ten proprio questa settimana dopo Roma, qui dove l’anno scorso entrai tra i primi dieci. Non è quello che auguravo a me stesso ma questo mi darà una spinta per ritornarci il prima possibile”. “Faccio fatica a dare una spiegazione su questi infortuni, piccoli ma fastidiosi che in momenti importanti mi hanno destabilizzato anche dal punto di vista mentale. Cercheremo di capire meglio”.

Un 2026 difficile

Il 2026 del campione carrarino non è iniziato nel migliore dei modi. L’infortunio rimediato ai quarti di finale degli Australian Open – durante il match contro Novak Djokovic – lo ha costretto a stare lontano dai campi per diverse settimane. Poi c’è stato il forfait al Masters 1000 di Miami (sempre per problemi fisici), seguito dai risultati non positivi di Indian Wells, Monte Carlo e Madrid.