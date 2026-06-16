Sabalenka si confessa: “Dopo il Roland Garros ho chiesto aiuto a uno psicologo”

Aryna Sabalenka ha raccontato di aver affrontato un momento particolarmente difficile dopo il Roland Garros, tanto da decidere di rivolgersi a uno psicologo per superare la delusione della sconfitta subita a Parigi.

La delusione dopo Parigi

Durante la conferenza stampa che precede il torneo WTA 500 di Berlino, la numero uno del ranking mondiale ha spiegato di aver impiegato tempo per metabolizzare il ko sulla terra rossa francese. “Ho sicuramente avuto bisogno di un po’ di tempo per riprendermi. Ho pensato molto a quella partita“, ha dichiarato la tennista bielorussa. Secondo Sabalenka, il peso della sconfitta è stato amplificato dalla sensazione di aver mancato l’occasione di vincere per la prima volta il titolo al Roland Garros. “È stata una sconfitta molto dura da accettare perché sentivo di aver perso una grossa opportunità“, ha aggiunto.

Aryna Sabalenka durante la partita persa contro Diana Shnaider al Roland Garros (AP Photo/Emma Da Silva)

La 28enne ha poi rivelato di essersi affidata a un professionista per affrontare il contraccolpo emotivo. “Dopo il Roland Garros sono andata da uno psicologo. Avevo bisogno di aiuto per non restare intrappolata in quella sconfitta”, ha spiegato. Sabalenka ha sottolineato come il confronto con uno specialista le abbia permesso di elaborare quanto accaduto e guardare avanti con maggiore serenità. “Mi ha aiutato molto. A volte hai bisogno di parlare con qualcuno“, ha concluso.

Obiettivo Wimbledon

Archiviata la parentesi parigina, la leader del ranking WTA è concentrata sull’inizio della stagione sull’erba. L’obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni possibili a Wimbledon, altro torneo dello Slam in cui non ha mai trionfato, fermandosi tre volte in semifinale.