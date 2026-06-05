Roland Garros 2026, Bolelli e Vavassori ko in semifinale

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono usciti di scena nelle nelle semifinali del doppio maschile al Roland Garros 2026, secondo Slam dell’anno (con un montepremi complessivo 61.723.000 euro). I due azzurri, quinte teste di serie (rispettivamente n°11 e n°9 del ranking di specialità), campioni al Foro Italico (decimo titolo in carriera conquistato in coppia) tre settimane fa e secondi nella Race to Turin, hanno ceduto per 7-6(4) 6-4, in un’ora e 53 minuti di partita, allo spagnolo Marcel Granollers e all’argentino Horacio Zeballos (n°3 e n°2 in doppio), primi favoriti del seeding e quarti nella Race, che giocavano la loro quinta semifinale consecutiva all’ombra della Tour Eiffel.

Il match è stato in parte condizionato da un problema fisico occorso a Bolelli a metà del primo set. Granollers/Zeballos, campioni in carica a Parigi, puntano a diventare i primi a trionfare nel doppio maschile per due anni di fila dopo i tedeschi Kevin Krawietz e Andreas Mies (2019-2020): sabato si giocheranno il trofeo con la formazione composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten (entrambi n°4 nel ranking di doppio), secondi favoriti del seeding ma primi nella Race to Turin, che giovedì in semifinale hanno regolato per 6-3 6-4 i francesi Quentin Halys e Pierre-Hugues Herbert (rispettivamente n°87 e n°57), 19esimi nella Race.