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mercoledì 3 giugno 2026

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Roland Garros 2026, Cobolli sfida Auger-Aliassime nei quarti: un set pari – La diretta

Roland Garros 2026, Cobolli sfida Auger-Aliassime nei quarti: un set pari – La diretta
(AP Photo/Emma Da Silva)
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Stasera il derby azzurro Berrettini-Arnaldi

Roland Garros. Cobolli sfida Auger-Aliassime nei quarti – La diretta
Tre italiani scendono in campo per i quarti di finale del Roland Garros, seconda prova del Grande Slam. Non era mai accaduto in singolare maschile nell’era Open. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi tenteranno l’impresa di portare due azzurri in semifinale nel Major francese. Uno, di sicuro, ci sarà e uscirà dalla sfida, prevista stasera alle 20.15, tra Berrettini e Arnaldi. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. Ora Cobolli affronta invece il canadese Felix Auger-Aliassime che ha sconfitto in tutti e tre i precedenti match in cui si sono trovati di fronte
Inizio diretta: 03/06/26 16:14
Fine diretta: 03/06/26 20:00
Altri due game senza break

Il terzo set prosegue con il quinto e il sesto game senza break: 3-3

Auger vince il game a zero: 3-2 per il canadese

Auger vince il game lasciando zero punti a Cobolli: 3-2 per il canadese

Cobolli sventa il break: 2-2

Altro gioco serrato e prolungato in cui Cobolli sventa tre palle break e poi porta a casa il game ai vantaggi: 2-2

Auger si porta sul 2-1

Altro game lungo e combattuto, Auger tiene il servizio e va sul 2-1 

Il romano tiene il servizio: 1-1

Nell’ennesimo game lungo ed equilibrato il romano tiene il servizio, vincendo il gioco ai vantaggi e portandosi sull’1-1

Auger vince il primo game del terzo set: 1-0

Auger-Aliassime vince il primo game del terzo set e si porta sull’ 1-0 su Cobolli 

Cobolli tiene il servizio e porta casa il set: 6-4 per l'azzurro. Un set pari

Un set pari. Flavio Cobolli nel decimo game del set tiene il servizio e vince 6-4

I due avversari tengono il servizio: 5-4 per Cobolli

Nell’ottavo e nono game del secondo set i due giocatori vincono il proprio turno di battuta e si va sul 5-4 per l’azzurro 

Break di Cobolli che si porta in vantaggio 4-3

Game fondamentale vinto da Flavio Cobolli che lascia Auger a 15 e si porta in vantaggio 4-3

L'azzurro tiene il servizio: 3-3

Game importante portato a casa dal romano. Cobolli tiene il servizio, sfruttando qualche errore di Auger, e si va sul 3-3 

Controbreak di Cobolli: 3-2 per Auger

Fabio Cobolli strappa il servizio ad Auger impedendogli di allungare: 3-2 per il canadese

Break di Auger su Cobolli: 3-1 per il canadese

Break di Auger su Cobolli: 3-1 per il canadese nel secondo set 

Il canadese tiene ancora il servizio: 2-1 per Auger

Il canadese tiene ancora il servizio: 2-1 per Auger su Cobolli nel secondo set 

Ancora equilibrio nel secondo set: 1-1

Nei primi due giochi Auger e Cobolli tengono entrambi il servizio: 1-1

Break di Auger-Aliassime che vince il primo set 6-4

Felix Auger-Aliassime al termine di un set equilibrato si porta sul 6-4 grazie al secondo break ai danni di Flavio Cobolli, che però arriva nel momento decisivo, in un game vinto ai vantaggi

Auger si porta sul 5-4

Il canadese in un game tirato, in cui sbaglia anche due palle a rete, tiene comunque il servizio e va sul 5-4 su Cobolli

Ancora equilbrio: 4-4

Cobolli tiene il servizio ed è 4-4

Auger tiene il servizio: 4-3 su Cobolli

Il set prosegue nel segno dell’equilibrio. Auger tiene il servizio e va 4-3 su Cobolli 

Ancora equilibrio, Cobolli vince il game servendo: 3-3

Cobolli dopo essere andato sotto 0-30 recupero e tiene il suo turno di battuta: 3-3 

Il canadese vince il game sul suo servizio: 3-2

Il canadese vince il game sul suo servizio e si porta in vantaggio 3-2

Cobolli si porta il 2-2

L’azzurro tiene il servizio e va sul 2-2. Il match è condizionato da un forte vento

Il canadese tiene il servizio: 2-1

Il canadese tiene il servizio dopo aver annullato una palla break a Cobolli: 2-1 per Auger-Aliassime 

Contro-break del canadese: 1-1

Auger-Aliassime risponde con un break: è 1-1 

Subito break di Cobolli: 1-0

Il tennista italiana strappa il servizio subito all’avversario: 1-0

I due giocatori in campo: al via il match

Dopo il riscaldamento è iniziato il quarto di finale tra Flavio Cobolli e Felix Auger-Aliassime. 

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