Roland Garros 2026, Cobolli sfida Auger-Aliassime nei quarti: un set pari – La diretta

Roland Garros. Cobolli sfida Auger-Aliassime nei quarti – La diretta

Tre italiani scendono in campo per i quarti di finale del Roland Garros, seconda prova del Grande Slam. Non era mai accaduto in singolare maschile nell’era Open. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi tenteranno l’impresa di portare due azzurri in semifinale nel Major francese. Uno, di sicuro, ci sarà e uscirà dalla sfida, prevista stasera alle 20.15, tra Berrettini e Arnaldi. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. Ora Cobolli affronta invece il canadese Felix Auger-Aliassime che ha sconfitto in tutti e tre i precedenti match in cui si sono trovati di fronte