Roland Garros 2026, Cobolli sfida Auger-Aliassime nei quarti: un set pari – La diretta

Il terzo set prosegue con il quinto e il sesto game senza break: 3-3
Auger vince il game lasciando zero punti a Cobolli: 3-2 per il canadese
Altro gioco serrato e prolungato in cui Cobolli sventa tre palle break e poi porta a casa il game ai vantaggi: 2-2
Altro game lungo e combattuto, Auger tiene il servizio e va sul 2-1
Nell’ennesimo game lungo ed equilibrato il romano tiene il servizio, vincendo il gioco ai vantaggi e portandosi sull’1-1
Auger-Aliassime vince il primo game del terzo set e si porta sull’ 1-0 su Cobolli
Un set pari. Flavio Cobolli nel decimo game del set tiene il servizio e vince 6-4
Nell’ottavo e nono game del secondo set i due giocatori vincono il proprio turno di battuta e si va sul 5-4 per l’azzurro
Game fondamentale vinto da Flavio Cobolli che lascia Auger a 15 e si porta in vantaggio 4-3
Game importante portato a casa dal romano. Cobolli tiene il servizio, sfruttando qualche errore di Auger, e si va sul 3-3
Fabio Cobolli strappa il servizio ad Auger impedendogli di allungare: 3-2 per il canadese
Break di Auger su Cobolli: 3-1 per il canadese nel secondo set
Il canadese tiene ancora il servizio: 2-1 per Auger su Cobolli nel secondo set
Nei primi due giochi Auger e Cobolli tengono entrambi il servizio: 1-1
Felix Auger-Aliassime al termine di un set equilibrato si porta sul 6-4 grazie al secondo break ai danni di Flavio Cobolli, che però arriva nel momento decisivo, in un game vinto ai vantaggi
Il canadese in un game tirato, in cui sbaglia anche due palle a rete, tiene comunque il servizio e va sul 5-4 su Cobolli
Cobolli tiene il servizio ed è 4-4
Il set prosegue nel segno dell’equilibrio. Auger tiene il servizio e va 4-3 su Cobolli
Cobolli dopo essere andato sotto 0-30 recupero e tiene il suo turno di battuta: 3-3
Il canadese vince il game sul suo servizio e si porta in vantaggio 3-2
L’azzurro tiene il servizio e va sul 2-2. Il match è condizionato da un forte vento
Il canadese tiene il servizio dopo aver annullato una palla break a Cobolli: 2-1 per Auger-Aliassime
Auger-Aliassime risponde con un break: è 1-1
Il tennista italiana strappa il servizio subito all’avversario: 1-0
Dopo il riscaldamento è iniziato il quarto di finale tra Flavio Cobolli e Felix Auger-Aliassime.