Home > Sport > Tennis > Roland Garros 2026: oggi Cobolli, Berrettini e Arnaldi agli ottavi: Orari e dove vedere i match degli italiani

Ieri vittorie per Jodar, Zverev, Fonseca e Mensik: sono ai quarti

Giornata importante oggi lunedì 1 giugno 2026 per il tennis italiano al Roland Garros. Nonostante la delusione per l’eliminazione anticipata di Jannik Sinner, sono ancora tre gli azzurri in corsa per un posto nei quarti di finale dello Slam parigino: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi.

Ieri vittorie per Jodar, Zverev, Fonseca e Mensik: sono ai quarti

Nel tabellone maschile degli ottavi domenica Rafael Jodar si è imposto su Pablo Carreno-Busta nel derby spagnolo con il punteggio di 4-6 4-6 6-1 6-2 6-2 . Il 19enne astro nascente del tennis iberico se la vedrà nei quarti con il tedesco Alexander Zverev che ha superato l’olandese Jesper De Jong 7-6 6-4 6-1. Il 19enne talento brasiliano Joao Fonseca, che aveva eliminato Novak Djokovic, ha battuto il norvegese Casper Ruud 7-5 7-6 5-7 6-2. Ai quarti troverò il ceco Jakub Mensik che ha eliminato il russo Andrej Rublev con il punteggio di 6-3 7-6 4-6 2-6 6-3.

Rafael Jodar (AP Photo/Aurelien Morissard)

Cobolli affronta Svajda

Si parte alle 11 con Flavio Cobolli, impegnato contro lo statunitense Zachary Svajda. A seguire spazio all’attesissimo confronto tutto da seguire per il pubblico francese tra Diane Parry e la polacca proveniente dalle qualificazioni Maja Chwalinska.

Berrettini per vendicare Sinner contro Cerundolo

Sul campo Suzanne Lenglen saranno invece protagonisti gli altri due italiani rimasti in gara. Dopo i match femminili tra Potapova-Kalinskaya e Keys-Shnaider, Matteo Berrettini affronterà Juan Manuel Cerundolo, argentino già capace di eliminare Sinner dal torneo. A chiudere il programma sarà Matteo Arnaldi, chiamato a misurarsi con lo statunitense Frances Tiafoe, testa di serie numero 19 del seeding.

Gli altri match in programma

Non prima delle 15.30 toccherà invece al canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie più alta ancora presente nella parte alta del tabellone maschile, opposto al cileno Alejandro Tabilo, ex connazionale del nordamericano.

La sessione serale regalerà uno degli incontri più prestigiosi dell’intero torneo: per la prima volta in questa edizione e per la prima volta dal 2023 il “night session” sarà dedicato a un match femminile, con la numero uno del mondo Aryna Sabalenka che sfiderà la quattro volte campionessa Slam Naomi Osaka.

Orari e dove vedere i match

Juan Manuel Cerundolo- Berrettini , dalle ore 11 sul campo Suzanne Lenglen.

, dalle sul campo Suzanne Lenglen. Tiafoe- Arnaldi , orario ancora da definire.

, ancora da definire. Cobolli-Svajda ore 11:00 sullo Philippe Chatrier, il centrale di Parigi.

Tutti i match del Roland Garros saranno trasmessi in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre a Discovery+ e HBO Max. Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno assistere al secondo Slam stagionale.