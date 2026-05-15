Internazionali Roma 2026, Sinner-Medvedev in campo: in palio la finale contro Ruud – La diretta

Jannik Sinner oggi, venerdì 15 maggio, scende in campo per la seconda semifinale degli Internazionali Roma 2026. L’azzurro, n°1 del mondo, gioca contro il russo Daniil Medvedev, n°9 Atp, che ha già sfidato ben 16 volte in passato. Il bilancio sorride al fuoriclasse altoatesino che ha vinto nove incontri, l’ultimo in finale al Masters 1000 di Indian Wells (per 7-6 7-6). In caso di vittoria il 24enne di Sesto Pusteria affronterebbe il norvegese Casper Ruud che ha sconfitto l’altro azzurro, Luciano Darderi, con un doppio 6-1.
Medvedev rischia con due doppi falli consecutivi dopo essersi portato sul 40-0. Il russo poi riesce a tenere la battuta a 30 grazie a un errore con il dritto di Sinner.
Parziale molto combattuto, con Sinner costretto a faticare ai vantaggi per non perdere il servizio.
Ancora un turno di servizio rapido e poco combattuto, con Sinner che ora servirà per rimanere nel set.
Sinner tiene la battuta a 15 e si porta sul 4-4.
Turno di servizio semplice per il russo, che tiene la battuta a 15.
Jannik consolida il controbreak e pareggia i conti nel secondo set.
Sinner accorcia le distanze, sfruttando la seconda palla break a disposizione e recuperando il servizio perso in precedenza.
Game molto combattuto, con Sinner costretto ad annullare tre palle break.
Il russo tiene la battuta a 30 e consolida il vantaggio nel secondo set.
Primo piccolo passaggio a vuoto per Sinner, che perde il game in battuta con Medvedev che sfrutta la prima palla break della sua partita.
Medvedev tiene la battuta a 30 e si porta avanti nel secondo set.
Tutto ancora facile per Sinner, che concede a Medvedev un solo 15 e conquista il primo set.
Nuovo game ai vantaggi sulla battuta del russo, che fatica ma riesce a conquistare il parziale. Ora Sinner servirà per il set.
Sinner risponde con un ace al 15 subito in partenza, poi mette a segno altri due servizi vincenti e tiene la battuta.
Primi segnali di ripresa per Medvedev che riesce a muovere il suo punteggio dopo i vantaggi.
Ancora un turno di servizio a zero per Sinner, che consolida il break e allunga nel set.
Altro break di Sinner che si porta 3-0 su Medvedev. Jannik inarrestabile. Daniil, in difficoltà, si lamenta con il suo team a bordo campo.
Ottimo inizio di Sinner che strappa il servizio a Medvedev e conquista il break in avvio di partita.