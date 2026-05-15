Internazionali Roma 2026, Sinner-Medvedev in campo: in palio la finale contro Ruud – La diretta

Jannik Sinner oggi, venerdì 15 maggio, scende in campo per la seconda semifinale degli Internazionali Roma 2026. L’azzurro, n°1 del mondo, gioca contro il russo Daniil Medvedev, n°9 Atp, che ha già sfidato ben 16 volte in passato. Il bilancio sorride al fuoriclasse altoatesino che ha vinto nove incontri, l’ultimo in finale al Masters 1000 di Indian Wells (per 7-6 7-6). In caso di vittoria il 24enne di Sesto Pusteria affronterebbe il norvegese Casper Ruud che ha sconfitto l’altro azzurro, Luciano Darderi, con un doppio 6-1.

Sinner contro Medvedev – La semifinale in diretta Inizio diretta: 15/05/26 19:15 Fine diretta: 15/05/26 21:00