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martedì 12 maggio 2026

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Internazionali Roma 2026, oggi agli ottavi Sinner-Pellegrino, poi Darderi e Musetti: orari e dove vederli in tv

Internazionali Roma 2026, oggi agli ottavi Sinner-Pellegrino, poi Darderi e Musetti: orari e dove vederli in tv
Jannik Sinner (Alfredo Falcone/LaPresse)
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Il carrarino tiene gli appassionati in apprensione a causa delle precarie condizioni fisiche

Oggi martedì 12 maggio, gli ottavi degli Internazionali Roma 2026. Occhi puntati sul derby italiano Sinner-Pellegrino, dopo l’impresa del 29enne siciliano di ieri contro Tiafoe. Tra i due tennisti azzurri non è il primo incontro, visto che nel 2019 nell’unico precedente vinse Jannik con un doppio 6-1. La giornata al Foro Italico prevede anche la sfida Musetti-Ruud, con il carrarino che tiene gli appassionati in apprensione a causa delle precarie condizioni fisiche. Spazio anche a Luciano Darderi, il 24enne se la vedrà con il tedesco Alexander Zverev.

Il programma degli italiani: gli orari

Dalle 11:00
Lorenzo Musetti vs Casper Ruud

Non prima delle 15:00
Jannik Sinner – Andrea Pellegrino

Non prima delle 14:00
Luciano Darderi – Alexander Zverev

Dove vedere le partite degli Internazionali di Roma 2026

Tutti i match degli Internazionali si possono seguire in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su SkyGo e Now. Inoltre ogni giorno Tv8 trasmette in chiaro un match del tabellone maschile. Le partite del tabellone femminile, invece, si possono vedere anche in chiaro su SuperTennis.

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