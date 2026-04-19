Cobolli-Shelton, la finale dell’Atp Monaco 2026: l’americano vince il due set – La diretta

All’Atp Monaco 2026 niente da fare per Flavio Cobolli, che cercava il suo secondo successo stagionale. Il tennista azzurro, reduce dalla vittoria contro Zverev, puntava ad alzare un altro trofeo dopo la vittoria nel doppio misto a Indian Wells, ma si è dovuto inchinare a Ben Shelton. L’americano si è imposto sulla terra rossa di Monaco di Baviera in appena un’ora e 31 minuti di gioco. Gli sono bastati due set, terminati con il punteggio di 6-2, 7-5 in favore dello statunitense.
Ben Shelton vince la finale dell’Atp Monaco 2026 in due set. 5-7 il punteggio del secondo parziale.
Per la prima volta in questo secondo set, Ben Shelton passa in vantaggio: mette a segno un preziosissimo break e si porta sul 5-6.
Prosegue il botta e risposta tra i due tennisti in questo secondo set. Shelton vince il decimo game e si torna in parità: 5-5.
Cobolli non spreca il proprio turno al servizio e va sul 5-4.
Shelton risponde ancora al vantaggio di Cobolli e strappa il 4-4.
Al servizio nel settimo game, Flavio Cobolli si impone con il punteggio di 40-15 e torna avanti nel secondo set.
Lo statunitense mantiene il servizio e si porta sul 3-3 in questo secondo set.
Cobolli sembra finalmente entrato nel match e si aggiudica il quinto game con un netto 40-0 tenendo il servizio.
Un set fin qui decisamente più equilibrato. Ben Shelton si porta sul 40-15 e vince il quarto game contro Cobolli, mantenendo il servizio.
Altro 40-0 per Cobolli: azzurro avanti 2-1 in questo secondo set.
Dopo un iniziale vantaggio firmato Cobolli, Shelton trova il pareggio e si aggiudica il secondo game. Si torna in parità.
Flavio Cobolli conquista il primo game del secondo set con il punteggio di 40-0.
Ben Shelton si porta sullo 0-40 nel corso dell’ottavo game. Flavio Cobolli tenta il break recuperando fino a 30-40, ma poi l’americano mette a segno il colpo vincente che gli permette di mettere in cascina il primo set. Finisce 2-6 per lo statunitense.
Un settimo game che sembra quasi la fotocopia del secondo, ma a parti inverse. Questa volta è Cobolli che annulla sei palle break a Shelton. L’azzurro riesce a ribaltare la situazione e a portarsi sul 2-5 tenendo il servizio.
Sesto game più bilanciato, ma l’esito resta lo stesso: Ben Shelton continua a martellare contro Cobolli. 1-5 per lo statunitense.
Flavio Cobolli riesce finalmente ad aggiudicarsi un game, il quinto, mantenendo il servizio. Per ora il primo set dice 1-4 per Shelton.
Flavio Cobolli cerca di contenere la forza dell’avversario, ma si arrende per 30-40. Shelton si aggiudica anche il quarto game del primo set
A differenza del secondo, questo terzo game dura pochi minuti, giusto il tempo per Ben Shelton di rifilare un netto 0-40 a Cobolli, che subisce di nuovo un break. Conduce l’americano per 0-3.
Un secondo game infinito, questo del primo set. Cobolli spreca ben sei palle break, tutte giocate ai vantaggi. Alla fine Shelton mette la freccia e si porta sullo 0-2.
Flavio Cobolli parte servendo, ma subisce subito il break di Ben Shelton: il primo game se lo aggiudica lo statunitense.
Flavio Cobolli e Ben Shelton si salutano all’ingresso in campo, poi ciascuno si sistema nella rispettiva metà sulla terra rossa di Monaco. L’azzurro arriva a questo appuntamento al termine di un torneo perfetto, iniziato con la vittoria sul tedesco Diego Dedura e culminato con il trionfo in semifinale ai danni di Zverev, campione uscente e avversario contro cui non era mai riuscito a vincere nei due precedenti incontri del 2025.