Cobolli-Shelton, la finale dell’Atp Monaco 2026: l’americano vince il due set – La diretta

All’Atp Monaco 2026 niente da fare per Flavio Cobolli, che cercava il suo secondo successo stagionale. Il tennista azzurro, reduce dalla vittoria contro Zverev, puntava ad alzare un altro trofeo dopo la vittoria nel doppio misto a Indian Wells, ma si è dovuto inchinare a Ben Shelton. L’americano si è imposto sulla terra rossa di Monaco di Baviera in appena un’ora e 31 minuti di gioco. Gli sono bastati due set, terminati con il punteggio di 6-2, 7-5 in favore dello statunitense.

Cobolli-Shelton, finale dell'Atp Monaco 2026 – La diretta Inizio diretta: 19/04/26 13:30 Fine diretta: 19/04/26 15:15