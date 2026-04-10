Sinner-Auger Aliassime oggi all’Atp Montecarlo 2026: orario, precedenti e dove vederlo

Jannik Sinner torna in campo oggi 10 aprile all’Atp Montecarlo 2026, per il match dei quarti di finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Una sfida difficile contro l’attuale numero 7 del mondo dopo la complicata vittoria di ieri contro il ceco Machac, arrivata in tre set dopo un preoccupante calo fisico nel secondo set, il primo perso dall’azzurro dopo 37 vinti di seguito.

ANOTHER run keeps rising 🆙📈@janniksin extends his Masters 1000 winning streak to 19 🔜 quarter-finals!@ROLEXMCMASTERS | #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/Vf6UZUbh0a — ATP Tour (@atptour) April 9, 2026

Auger-Aliassime ha dovuto superare una prova impegnativa negli ottavi di finale contro Casper Ruud. Dopo un avvio difficile che lo ha visto andare subito in svantaggio, il canadese ha approfittato di un calo fisico di Ruud, fin quando il norvegese non si è ritirato sul 5-7, 2-2, permettendo così al canadese di avanzare.

Sinner-Auger Aliassime: orario e dove vederlo

La sfida tra Sinner e Auger-Aliassime è in programma non prima delle 12.30, dopo l’incontro di apertura tra Fonseca e Zverev. Il match, come tutte le partite dell’Atp Montecarlo 2026, sarà trasmesso in diretta in esclusiva sui canali SkySport, e in streaming sull’app SkyGo e su NOW. La finale del torneo sarà disponibile anche in chiaro su TV8.

Sinner-Auger Aliassime: i precedenti

Sinner e Auger-Aliassime si sono affrontati 6 volte: 4 i successi dell’azzurro, tutti ottenuti nelle ultime 4 partite giocate. Il canadese si è aggiudicato l’unico match giocato sulla terra, a Madrid nel 2022.