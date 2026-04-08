Sinner si ritira dal doppio all’Atp Montecarlo 2026: i motivi della decisione

Niente doppio impegno per Jannik Sinner, domani, giovedì 9 aprile, giornata di ottavi di finale a Montecarlo. Come annunciato dal padre del suo compagno di doppio, Zizou Bergs, la coppia si è ritirata dal torneo come ha poi confermato il sito dell’Atp. Domani Sinner-Bergs avrebbero dovuto giocare contro l’argentino Guido Andreozzi e il francese Manuel Guinard, che avanzano direttamente ai quarti grazie al walkover sfidando la coppia composta dallo spagnolo Granollers e l’argentino Zeballos. Sia Sinner che Bergs saranno impegnati giovedì negli ottavi di finale del torneo di singolare.

It is official now. No doubles R2 for Zizou and Jannik. Jannik withdraws from the doubles draw. Understandable since he can become N1 in this tournament. Nevertheless, great experience for Zizou which will never be forgotten.

📷 @ROLEXMCMASTERS @atptour pic.twitter.com/zsswKCLZBc — Koen Bergs (@KoenBergs) April 8, 2026

Sinner agli ottavi, chi è l’avversario

Sarà Tomas Machac l’avversario di Jannik Sinner negli ottavi del ‘Rolex Monte-Carlo Masters’, terzo ‘1000’ stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Il ceco, numero 53 Atp, ha sconfitto l’argentino Francisco Cerundolo, n.16, per 7-6(2) 6-3 e sfiderà ora il 24enne altoatesino domani come secondo match sul campo Centrale. Sinner si è aggiudicato tutti e tre i precedenti.