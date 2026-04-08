Sinner si ritira dal doppio all’Atp Montecarlo 2026: i motivi della decisione

Niente doppio impegno per Jannik Sinner, domani, giovedì 9 aprile, giornata di ottavi di finale a Montecarlo. Come annunciato dal padre del suo compagno di doppio, Zizou Bergs, la coppia si è ritirata dal torneo come ha poi confermato il sito dell’Atp. Domani Sinner-Bergs avrebbero dovuto giocare contro l’argentino Guido Andreozzi e il francese Manuel Guinard, che avanzano direttamente ai quarti grazie al walkover sfidando la coppia composta dallo spagnolo Granollers e l’argentino Zeballos. Sia Sinner che Bergs saranno impegnati giovedì negli ottavi di finale del torneo di singolare.
Sinner agli ottavi, chi è l’avversario
Sarà Tomas Machac l’avversario di Jannik Sinner negli ottavi del ‘Rolex Monte-Carlo Masters’, terzo ‘1000’ stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Il ceco, numero 53 Atp, ha sconfitto l’argentino Francisco Cerundolo, n.16, per 7-6(2) 6-3 e sfiderà ora il 24enne altoatesino domani come secondo match sul campo Centrale. Sinner si è aggiudicato tutti e tre i precedenti.