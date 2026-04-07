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martedì 7 aprile 2026

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Sinner-Humbert all’Atp Montecarlo 2026: Jannik vince il primo set – La diretta

Sinner-Humbert all’Atp Montecarlo 2026: Jannik vince il primo set – La diretta
Jannik Sinner (Credit Image: © Charles Baus/Cal Sport Media)
LaPresse
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E’ appena il terzo confronto in carriera tra i due, con una vittoria a testa nei 2 precedenti

Jannik Sinner è in campo all’Atp Montecarlo 2026 contro il francese Hugo Humbert, numero 34 del ranking mondiale, nel suo match di debutto, dopo la vittoria nel doppio insieme a Zizou Bergs. Quello tra Sinner e Humbert è appena il terzo confronto in carriera tra i due, con una vittoria a testa nei 2 precedenti.

Sinner-Humbert
Inizio diretta: 07/04/26 12:14
Fine diretta: 07/04/26 16:14
Sinner vince il primo set

Altro break per Jannik Sinner che vince il primo set sul punteggio di 6-3.

Sinner avanti 5-3

Il campione azzurro si porta sul 5-3 nonostante un doppio fallo.

Game per Humbert: 3 – 4

Il francese risponde vincendo il game: 3-4.

Break confermato, 4-2

Jannik Sinner mantiene il servizio anche al sesto game e si porta sul 4-2

E' break Sinner!
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Ecco il primo strappo del match, nel quinto game Jannik riesce a togliere il servizio a Humbert dopo due palle break, e conduce così 3-2.

2.2

Sinner riporta il match in parità, è 2-2

Humbert ancora avanti

Il francese tiene il servizio nel terzo game e si porta sul 2-1

1-1
Jannik Sinner esulta dopo la vittoria di un punto contro Jiri Lehecka nella finale dei Miami Open 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

Sinner conserva il servizio, non senza qualche fatica di troppo

Il match è iniziato, Humbert tiene il servizio

E’ iniziato il primo match a Montecarlo di Jannik Sinner contro il francese Hugo Humbert. Quest’ultimo tiene il servizio in apertura, 1-0

Berrettini al secondo turno, forfait Bautista
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Matteo Berrettini accede al secondo turno del ‘Rolex Montecarlo Masters’, terzo 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco. L’azzurro, che ha aperto il programma sul Court Ranieri III (il campo Centrale del Country Club), era in vantaggio nel primo set 4-0 sullo spagnolo Roberto Bautista Agut, n.85 Atp (ripescato in tabellone come lucky loser) costretto al ritiro per un problema muscolare. 

https://x.com/ROLEXMCMASTERS/status/2041453943536963903

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