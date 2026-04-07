Sinner-Humbert all’Atp Montecarlo 2026: Jannik vince il primo set – La diretta

Jannik Sinner è in campo all’Atp Montecarlo 2026 contro il francese Hugo Humbert, numero 34 del ranking mondiale, nel suo match di debutto, dopo la vittoria nel doppio insieme a Zizou Bergs. Quello tra Sinner e Humbert è appena il terzo confronto in carriera tra i due, con una vittoria a testa nei 2 precedenti.
Altro break per Jannik Sinner che vince il primo set sul punteggio di 6-3.
Il campione azzurro si porta sul 5-3 nonostante un doppio fallo.
Il francese risponde vincendo il game: 3-4.
Jannik Sinner mantiene il servizio anche al sesto game e si porta sul 4-2
Ecco il primo strappo del match, nel quinto game Jannik riesce a togliere il servizio a Humbert dopo due palle break, e conduce così 3-2.
Sinner riporta il match in parità, è 2-2
Il francese tiene il servizio nel terzo game e si porta sul 2-1
Sinner conserva il servizio, non senza qualche fatica di troppo
E’ iniziato il primo match a Montecarlo di Jannik Sinner contro il francese Hugo Humbert. Quest’ultimo tiene il servizio in apertura, 1-0
Matteo Berrettini accede al secondo turno del ‘Rolex Montecarlo Masters’, terzo 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco. L’azzurro, che ha aperto il programma sul Court Ranieri III (il campo Centrale del Country Club), era in vantaggio nel primo set 4-0 sullo spagnolo Roberto Bautista Agut, n.85 Atp (ripescato in tabellone come lucky loser) costretto al ritiro per un problema muscolare.
https://x.com/ROLEXMCMASTERS/status/2041453943536963903