Sinner-Humbert all’Atp Montecarlo 2026: Jannik vince il primo set – La diretta

Jannik Sinner è in campo all’Atp Montecarlo 2026 contro il francese Hugo Humbert, numero 34 del ranking mondiale, nel suo match di debutto, dopo la vittoria nel doppio insieme a Zizou Bergs. Quello tra Sinner e Humbert è appena il terzo confronto in carriera tra i due, con una vittoria a testa nei 2 precedenti.

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Day 4 is underway here in Monte-Carlo 😍#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/koJaCdHfM7 — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 7, 2026