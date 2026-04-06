Atp Montecarlo 2026, Arnaldi subito KO con Garin

Nulla da fare per Matteo Arnaldi nel primo turno del “Rolex Monte-Carlo Masters”, terzo “1000” stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco.

Nel terzo match sul Court De Massy, il 25enne sanremese, n.107 della classifica ATP, ripescato in tabellone come lucky loser, è stato battuto per 6-2, 6-4, in poco meno di un’ora e mezza di gioco, dal cileno Cristian Garin, n.109 del ranking, promosso invece dalle qualificazioni. Per il 29enne di Santiago del Cile, che ha chiuso con 16 vincenti a fronte di 19 gratuiti ( 16 contri 30 il bilancio dell’azzurro), si tratta solo del secondo match di main draw vinto in questo 2026 dopo quello nel torneo di casa. Per Garin è la seconda partecipazione al torneo in Costa Azzurra dopo quella del 2021, quando si arrese negli ottavi a Tsitsipas che avrebbe poi vinto il trofeo. Terza presenza nel main draw per Matteo, eliminato all’esordio come nelle due precedenti: nel 2024 contro Nagal e nel 2025 contro Gasquet. Complice un problema alla caviglia sinistra, il tennista ligure in questa stagione ha perso – compreso quello di Monte-Carlo – tutti e cinque i match di main draw che ha disputato. Il 25enne sanremese si era aggiudicato in rimonta l’unico precedente con il 29enne di Santiago del Cile disputato nei round robin di Davis Cup a Bologna nel 2023.

La storia Instagram che Cristian Garin ha postato sul suo profilo dopo la vittoria su Arnaldi. (Foto: Instagram, Garin)

Partita a senso unico, Arnaldi cede all’avversario

Ben sette minuti per il game che apre il primo set, con Matteo che cede la battuta alla quarta palla-break (1-0). Il vantaggio del cileno, però, non dura (1-1). Il problema per Arnaldi si ripropone nel terzo game, ed arriva un altro break. Stavolta Garin il vantaggio lo consolida (3-1). Il ligure vince finalmente un game al servizio (3-2), però il cileno non solo mantiene le distanze (4-2), ma si prende anche un secondo break, con Matteo che non riesce ad intercettare con la volée il passante del rivale.

I colpi di Garin sono più pesanti di quelli di Arnaldi, con la palla che è più lavorata: nell’ottavo gioco il cileno recupera da 0-30 ed incamera il 6-2 alla terza opportunità su una risposta in rete dell’azzurro. Arnaldi prova a reagire e nel secondo gioco della seconda frazione, con un gran diritto lungolinea si procura due palle-break: basta la prima perché Garin commette il secondo doppio fallo del game (2-0). Ancora una volta, però, Matteo non riesce a confermare il vantaggio (2-1) e il cileno lo riagguanta dopo aver recuperato da 0-30 grazie a tre chiusure sotto rete (2-2). L’azzurro mantiene la testa del set (3-2) con il primo turno di battuta immacolato dell’incontro, ma il 29enne di Santiago non molla (3-3). Nel settimo game Arnaldi annulla con un drop-shot la prima palla-break ma sulla seconda il suo colpo si stampa sul nastro (4-3). Nell’ottavo gioco, però, Garin concede il contro-break (4-4) dopo aver sprecato un vantaggio di 40-0. Con una bella volée di rovescio il cileno si riprende il break di vantaggio (5-4), e poco dopo, con una bella prima che costringe Arnaldi all’errore in risposta, chiude il discorso (6-4).