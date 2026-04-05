Atp Montecarlo 2026, Arnaldi ripescato: ecco chi affronterà

Agli Atp Montecarlo 2026 sorpresa per Matteo Arnaldi. Il n. 107 della classifica maschile mondiale si era fermato all’ultimo turno di qualificazioni contro il francese Alexandre Muller, ma giocherà comunque in main draw come lucky loser.

Kamil Majchrzak ha infatti dato forfait e l’azzurro è così rientrato nel tabellone. Al prossimo turno affronterà il cileno Cristian Garin, n. 100 al mondo.

Arnaldi-Garin, i precedenti

Lo storico tra i due tennisti non è ampio. Prima di affrontarsi sulla terra rossa di Montecarlo si sono fronteggiati solo una volta, nel settembre 2023, in occasione della Coppa Davis. Arnaldi fu il primo a scendere in campo nella sfida tra Italia e Cile nei gironi delle Finals e si ritrovò davanti proprio Garin. Dopo un primo set complicato, l’azzurro riuscì a rimontare e a vincere con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-3. La prossima sfida potrebbe essere altrettanto equilibrata, ma almeno le statistiche, per quanto stringate, sembrano sorridere al tennista italiano.