Atp Montecarlo 2026, cinque italiani iscritti nel doppio. C’è anche Sinner

Jannik Sinner giocherà anche in doppio al Rolex Monte-Carlo Masters, l’Atp Montecarlo 2026, il primo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta. Il numero 2 del mondo è uno dei cinque italiani presenti nel tabellone di specialità, impreziosito dalla presenza di tanti top player in singolare.

Sinner, impegnato per la seconda volta in stagione in doppio dopo l’esperienza a Indian Wells con Reilly Opelka, fa coppia con Zizou Bergs: al primo turno se la vedranno con Tomas Machac e Casper Ruud.

Ci sarà anche Andrea Vavassori, fresco di titolo a Miami con Simone Bolelli. Nel Principato giocherà accanto a Matteo Berrettini. Il loro percorso si aprirà contro le wild card Alex de Minaur e Cameron Norrie. Il match determinerà i primi avversari dei numeri 3 del tabellone, in gara dal secondo turno: il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten.

In tabellone anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi, opposti al primo turno alla coppia formata dallo svedese Andre Goransson e dallo statunitense Evan King. Possibile secondo turno contro i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz.

Chi è Zizou Bergs

Zizou Bergs è un tennista belga di 27 anni. Classe 1999 in singolare ha disputato due finali nel circuito maggiore, ha vinto alcuni tornei nei circuiti minori e i suoi migliori ranking ATP sono stati il 39º posto in singolare nell’ottobre 2025 e il 265º in doppio nel novembre 2023. Ha esordito nella squadra belga di Coppa Davis nel settembre 2021.