Il Ranking Atp dopo Miami, Sinner sempre più vicino ad Alcaraz: quando il possibile sorpasso

Jannik Sinner continua il suo avvicinamento alla posizione di numero 1 del Ranking Atp al momento ancora in mano al suo amico-rivale Carlos Alcaraz. L’altoatesino, numero 2 al mondo, è in gran forma ed è reduce dal successo al torneo Atp Miami 2026 che gli ha consentito di completare il Sunshine Double (Indian Wells-Miami) senza perdere un set: un’impresa senza precedenti. L’azzurro è l’ottavo a farcela (l’ultimo è stato Novak Djokovic capace di farla ben 4 volte, ndr), ma è il primo a completare l’opera senza perdere alcun set nel percorso.

Adesso il suo distacco dallo spagnolo è di 1.190 e il sorpasso potrebbe avvenire già dopo il prossimo torneo. Alcaraz torna dagli USA con 13.590 punti e la certezza di eguagliare il traguardo delle 66 settimane di Sinner il prossimo 6 aprile.

NO STOPPING HIM 😤



Sinner claims the Sunshine Double for the very first time 👊



He’s the first Italian to achieve the feat and becomes the first player to complete the Sunshine Double since Roger Federer in 2017…@bnpparibasopen | @miamiopen pic.twitter.com/RB2Cv83iMH — ATP Tour (@atptour) March 29, 2026

Sinner numero 1 dopo Monte-Carlo se…

Al Masters 1000 di Monte-Carlo, in programma dal 4 al 12 aprile, Alcaraz vedrà uscire i 1000 punti ottenuti grazie al titolo conquistato l’anno scorso, dunque inizierà virtualmente il torneo con 12.590 punti. Sinner, non avendo giocato l’anno scorso fino agli Internazionali BNL d’Italia, partirà da quota 12.400 e avrà tutto da guadagnare. Per cui, se farà 200 punti più di Alcaraz lo scavalcherà in classifica. Dunque tornerà numero 1 vincendo il torneo; arrivando in finale con lo spagnolo battuto al massimo in semifinale; se si ferma in semifinale e Alcaraz perde al massimo ai quarti.

In ogni caso, durante la stagione sulla terra rossa in Europa, Sinner è destinato ad avere più di un occasione per riprendersi la vetta della classifica. Alcaraz, infatti, fino al Roland Garros è chiamato a difendere 4.300 punti, dopo aver trionfato lo scorso anno a Monte-Carlo, agli Internazionali BNL d’Italia a Roma e al Roland Garros, oltre ad aver raggiunto la finale all’ATP 500 di Barcellona. Sinner, invece, ha solo 1.950 punti da difendere, e nessuno fino al ritorno al Foro Italico a maggio

Ranking Atp, gli altri italiani

All’inizio della stagione sulla terra battuta l’Italia può vantare due giocatori in Top 5 e quattro in Top 20 nel ranking ATP. Alle spalle di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, sempre numero 2 e 5 del mondo, guadagna una posizione Flavio Cobolli che avvicina la Top 10 di un altro passo e migliora il best ranking, salendo alla posizione numero 13. Luciano Darderi, che scende alla numero 19, chiude il gruppo dei quattro italiani in Top 20.

Il Ranking Atp del 30 marzo 2026

Il ranking Atp del 30 marzo 2026