Atp Miami 2026, gli italiani in campo oggi: orario e dove vederli

Nuova giornata di grande tennis al Miami Open 2026. Gli occhi dell’Italia sono puntati in particolare sui tornei di doppio Atp e Wta: in campo sia la coppia femminile Sara Errani-Jasmine Paolini che quella maschile Simone Bolelli-Andrea Vavassori, impegnate nei quarti di finale. I tifosi azzurri sperano in altri successi dopo quello di Jannik Sinner martedì sera, che ha sconfitto lo statunitense Alex Michelsen con il punteggio di 7-5, 7-6 (4) e che ora se la vedrà con Francis Tiafoe ai quarti di finale.

Sara Errani e Jasmine Paolini (Foto AP/Ng Han Guan)

Wta Miami 2026 Doppio, Errani-Paolini vs Muhammad-Routliffe

Dopo aver superato Aoyama/Eikeri e Nicholls/Mihalikova in due set, Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia composta dalla statunitense Asia Muhammad e dalla neozelandese Erin Routliffe nei quarti di finale del WTA 1000 di Miami. Un incontro che si preannuncia impegnativo per le azzurre, che dovranno sfidare la sesta testa di serie del seeding. L’appuntamento è alle 18 ora italiana, con il match che aprirà il programma sul Grandstand.

Andrea Vavassori e Simone Bolelli festeggiano la vittoria nella finale di doppio maschile del torneo ABN AMRO a Rotterdam (Foto AP/Peter Dejong)

Atp Miami 2026 Doppio, Bolelli-Vavassori vs Harrison-Skupski

Simone Bolelli e Andrea Vavassori se la dovranno vedere invece con la coppia britannica composta da Christian Harrison e Neal Skupski, terza testa di serie del torneo. La coppia azzurra, dopo la vittoria a Rotterdam e le sconfitte in semifinale a Doha e Dubai, punta al successo sul cemento americano. Bolelli e Vavassori scenderanno in campo nel quarto match a partire dalle 18 sul Butch Bucholz, dopo le sfide Krawletz/Oberleitner-Nys/Roger-Vasselin, Doubia/Reboul-Arevalo/Pavis, Arends/Smith-Cash/Glasspool.

Martin Landaluce (Foto Chris Arjoon/Icon Sportswire)

Atp Miami 2026, il programma del singolare

Resta solo un match da disputare invece nel programma del torneo singolare maschile. Alle 20 scenderanno in campo la sorpresa Martin Landaluce e il ceco Jiri Lehecka. Lo spagnolo, arrivato dalle qualificazioni e vera rivelazione di questo torneo, ha già scritto la storia sul cemento del 1000 statunitense: il classe 2006, dopo aver battuto Sebastian Korda (vendicando in qualche modo l’eliminazione di Carlos Alcaraz) è diventato il il tennista col ranking più basso (151) ad accedere ai quarti di finale dal 1994. Nella notte, sono arrivate invece le vittorie di Francisco Cerundolo su Ugo Humbert (6-4, 6-3) e Alexander Zverev su Quentin Halys (7-6, 7-6).