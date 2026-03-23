Sinner-Moutet stanotte all’Atp Miami 2026: chi è il francese, orario e precedenti

Dopo la vittoria sul bosniaco Damir Dzumhur, Jannik Sinner torna in campo all’Atp Miami 2026 per affrontare il francese Corentin Moutet nel match valido per il terzo turno. “Sto provando a fare il mio” – aveva dichiarato l’altoatesino al termine della partita. “Partire con il break ti aiuta a essere più aggressivo. Ho fatto anche un paio di errori. Non ho avuto molto tempo per adeguarmi a queste condizioni dopo Indian Wells, ma sono contento perché le prime partite di un torneo non sono mai semplici”. Grazie all’eliminazione di Carlos Alcaraz, per Sinner ora la strada per provare a riprendersi il n.1 del ranking Atp è più agevole

Chi è Corentin Moutet

Talento imprevedibile in un fisico non da corazziere (è alto 175 cm), Corentin Moutet è tra i giovani più interessanti del panorama tennistico mondiale. In top 100 dall’estate del 2019, il 21enne sarà un avversario complicato per Jannik Sinner, vista la sua rapidità in campo e la leggerezza con la quale riesce a dare traiettorie mai scontate alla pallina. Il pubblico degli Internazionali di Roma, ricorderà l’episodio che vide protagonista il francese nel 2024: sulla terra rossa del Foro Italico, durante il match contro Djokovic, dal suo borsone è iniziata a squillare la sveglia del cellulare. Un contrattempo che non aveva scomposto il campione serbo, che la prese a ridere.

Sinner-Moutet: precedenti, orario e dove vederla in tv e in streaming

E’ solo uno il precedente tra Jannik Sinner e Corentin Moutet e risale al Roland Garros del 2024. In quel caso si impose proprio il tennista italiano in 4 set, con il punteggio di 2-6 6-3 6-2 6-1. Quello di oggi, tra i due sarà quindi il primo confronto in assoluto sul cemento. Il match inizierà non prima della mezzanotte ora italiana, dipenderà dalla fine degli incontri precedenti. La partita sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming su SkyGo e su Now Tv.