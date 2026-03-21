Sinner avanza all’Atp Miami 2026: Dzumhur sconfitto in due set

Buona la prima all’Atp Miami 2026 per Jannik Sinner. L’altoatesino numero 2 della classifica Atp ha regolato in due set il bosniaco Damir Dzumhur con il punteggio di 6-3 6-3 e accede così ai sedicesimi di finale del torneo.

Male Darderi e Cobolli, eliminati

Non è andato bene invece l’esordio a Miami per altri due azzurri scesi in campo oggi, sconfitti entrambi a sorpresa. Il numero 14 Flavio Cobolli è infatti stato eliminato dal belga Raphael Collignon (72) con il punteggio di 7-5, 6-3, e il numero 18 Luciano Darderi ha perso contro il numero 151 del mondo, lo spagnolo Martin Landaluce, in tre set: 6-3, 6-7, 6-4.