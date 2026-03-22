Home > Sport > Tennis > Berrettini sfida Vacherot all’Atp Miami 2026 e sogna la semifinale con Alcaraz: orario e dove vederla

Il tabellone del Atp Miami 2026, il secondo Masters 1000 della stagione, offre a Matteo Berrettini un’occasione da sfruttare. Arrivato nei quarti di finale l’anno scorso, in un torneo nel quale fino al 2025 non aveva vinto nemmeno una partita, l’azzurro può guardare lontano e puntare alla sua prima semifinale in Florida. Nel suo quarto di tabellone, infatti, non sono rimasti in gara Top 20.

Dopo i successi contro il francese Muller e il kazako Alexander Bublik, nella notte italiana Berrettini scenderà in campo contro il monegasco Valentin Vacherot, numero 25 del mondo (virtualmente 22 secondo le proiezioni in tempo reale).

Contro Bublik, Berrettini ha mostrato la sua miglior veste da “Hammer”. Ha fatto la differenza con il servizio e il diritto. Ha chiuso il match con 17 ace e complessivamente 22 punti diretti con la prima, 15 dei quali messi a segno quando ha servito contro il rovescio del kazako. Del diritto si è fidato in particolar modo nei momenti di pressione. Secondo i dati Atp raccolti da Tennis Data Innovations ed elaborati da Tennis Viz, ha vinto 8 dei 12 punti giocati in queste situazioni di punteggio in cui ha attaccato con il diritto dopo il servizio, e in tutte le tre occasioni in cui ha usato lo schema servizio-diritto per iniziare lo scambio sulle palle break per Bublik. Complessivamente, dal punto di vista tattico, il diritto in diagonale e in lungolinea sono risultati i colpi che maggiormente hanno dato a Berrettini la possibilità di vincere il punto o di mettersi nelle condizioni di prendere in mano il gioco.

Il match contro Vacherot

Contro Vacherot, c’è da aspettarsi una partita rapida, con pochi scambi lunghi. Il monegasco, che ha eliminato Mariano Navone, sta dando continuità dopo la grande sorpresa del 2025, il titolo vinto a Shanghai da numero 204 del mondo, che l’ha reso il campione con la più bassa classifica in un Masters 1000. Allora ha sconfitto Novak Djokovic in semifinale, e in finale il cugino francese Arthur Rinderknech. È diventato così il monegasco con la miglior classifica Atp di sempre, e il primo a vincere un torneo Atp.

Già primo monegasco in main draw in uno Slam dal 2011, quando si è qualificato al Roland Garros nel 2024, Vacherot potrebbe giocare da testa di serie il Masters 1000 di casa, dove sarà di scena anche Berrettini, che ha ricevuto una wild card.

All’orizzonte per Berrettini, in caso di successo contro Vacherot, un ottavo di finale contro Stefanos Tsitsipas o Arthur Fils. Il greco, scivolato alla posizione numero 51, fuori dalla Top 50 per la prima volta da aprile 2018, ha eliminato Alex De Minaur e vinto due partite di fila in un Masters 1000 da Monte-Carlo 2025. Fils, numero 31, ha iniziato il suo percorso direttamente al secondo turno con una rapida vittoria contro il 18enne Usa Darwin Blanch. “A Miami gioco bene, le condizioni mi piacciono. Ho fatto un buon torneo anche l’anno scorso, qui mi sento bene” ha detto il francese.

Guardando più in là, gli avversari con la più alta classifica che Berrettini potrebbe incrociare ai quarti sono lo statunitense Tommy Paul (23) e l’argentino Tomas Martin Etcheverry (32). Lo statunitense affronta al terzo turno il belga Raphael Collignon (72) che ha eliminato Flavio Cobolli; l’argentino se la vedrà con il teenager spagnolo Rafael Jodar (109 Atp), sicuro di entrare in Top 100 a fine torneo.

Sognare il big match in semifinale con il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz si può.

Berrettini-Vacherot: orario e dove vederla

Il match tra l’azzurro e il monegasco è in programma alla mezzanotte ora italiana. Le partite dell’Atp Miami 2026 saranno trasmesse in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Saranno disponibili anche in streaming su SkyGo e Now.