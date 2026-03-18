I 10 tennisti più ricchi di sempre, Sinner 7°

Jannik Sinner grazie al trionfo al Masters 1000 di Indian Wells 2026 ha superato i 60 milioni di dollari di career prize money ovvero il montepremi accumulato nel corso della sua carriera Atp. Il tennista azzurro, n°2 del mondo, si posiziona quindi al 7° posto della classifica di tutti i tempi con 60.039.831 dollari. Al primo posto c’è Novak Djokovic con 193.215.570, seguito da altre due leggende del tennis come Rafael Nadal e Roger Federer.
- Novak Djokovic 193.215.570 dollari
- Rafael Nadal 134.946.100 dollari
- Roger Federer 130.594.339 dollari
- Andy Murray 64.687.542 dollari
- Carlos Alcaraz 64.274.163 dollari
- Alexander Zverev 60.969.344 dollari
- Jannik Sinner 60.039.831 dollari
- Daniil Medvedev 51.150.419 dollari
- Pete Sampras 43.280.489 dollari
- Stan Wawrinka 38.273.679 dollari
Per quanto riguarda gli altri italiani c’è Fabio Fognini al 42° posto con 19.086.549 dollari, Lorenzo Musetti al 54° con 14.903.006 dollari e Matteo Berrettini al 65° con 13.881.345 dollari. Dentro la top 100 c’è anche un altro azzurro, Andreas Seppi con 11.816.212 dollari, all’82° posto.
Le 10 tenniste più ricche di sempre
Nel Wta tour invece la tennista che ha guadagnato di più in carriera – solo grazie ai montepremi dei tornei – è Serena Williams. La campionessa statunitense ha accumulato ben 94.816.730 dollari, più del doppio della seconda in classifica, la bielorussa Aryna Sabalenka. La 27enne di Minsk, n°1 del mondo, fino ad oggi ha incassato 47.875.138 dollari, circa tre milioni in più della polacca Iga Swiatek (n°3 del ranking Wta).
- Serena Williams 94.816.730 dollari
- Aryna Sabalenka 47.875.138 dollari
- Iga Swiatek 44.865.665 dollari
- Venus Williams 43.006.195 dollari
- Simona Halep 40.236.618 dollari
- Victoria Azarenka 38.890.473 dollari
- Maria Sharapova 38.777.962 dollari
- Petra Kvitova 37.653.615 dollari
- Caroline Wozniacki 36,479,231 dollari
- Angelique Kerber 32,545,460 dollari
Tra le azzurre quella che si è posizionata meglio è Sara Errani, 35a con 17.801.084 dollari. Seguono Jasmine Paolini, 43a con 15.116.636 dollari, e Flavia Pennetta, 51a con 14.197.886 dollari. Infine nella top 100 rientrano anche Roberta Vinci, 64a con 11.808.215 dollari, e Francesca Schiavone, 68a con 11.324.245 dollari.