I 10 tennisti più ricchi di sempre, Sinner 7°

Jannik Sinner grazie al trionfo al Masters 1000 di Indian Wells 2026 ha superato i 60 milioni di dollari di career prize money ovvero il montepremi accumulato nel corso della sua carriera Atp. Il tennista azzurro, n°2 del mondo, si posiziona quindi al 7° posto della classifica di tutti i tempi con 60.039.831 dollari. Al primo posto c’è Novak Djokovic con 193.215.570, seguito da altre due leggende del tennis come Rafael Nadal e Roger Federer.

Novak Djokovic 193.215.570 dollari Rafael Nadal 134.946.100 dollari Roger Federer 130.594.339 dollari Andy Murray 64.687.542 dollari Carlos Alcaraz 64.274.163 dollari Alexander Zverev 60.969.344 dollari Jannik Sinner 60.039.831 dollari Daniil Medvedev 51.150.419 dollari Pete Sampras 43.280.489 dollari Stan Wawrinka 38.273.679 dollari

Per quanto riguarda gli altri italiani c’è Fabio Fognini al 42° posto con 19.086.549 dollari, Lorenzo Musetti al 54° con 14.903.006 dollari e Matteo Berrettini al 65° con 13.881.345 dollari. Dentro la top 100 c’è anche un altro azzurro, Andreas Seppi con 11.816.212 dollari, all’82° posto.

Le 10 tenniste più ricche di sempre

Nel Wta tour invece la tennista che ha guadagnato di più in carriera – solo grazie ai montepremi dei tornei – è Serena Williams. La campionessa statunitense ha accumulato ben 94.816.730 dollari, più del doppio della seconda in classifica, la bielorussa Aryna Sabalenka. La 27enne di Minsk, n°1 del mondo, fino ad oggi ha incassato 47.875.138 dollari, circa tre milioni in più della polacca Iga Swiatek (n°3 del ranking Wta).

Serena Williams 94.816.730 dollari Aryna Sabalenka 47.875.138 dollari Iga Swiatek 44.865.665 dollari Venus Williams 43.006.195 dollari Simona Halep 40.236.618 dollari Victoria Azarenka 38.890.473 dollari Maria Sharapova 38.777.962 dollari Petra Kvitova 37.653.615 dollari Caroline Wozniacki 36,479,231 dollari Angelique Kerber 32,545,460 dollari

Tra le azzurre quella che si è posizionata meglio è Sara Errani, 35a con 17.801.084 dollari. Seguono Jasmine Paolini, 43a con 15.116.636 dollari, e Flavia Pennetta, 51a con 14.197.886 dollari. Infine nella top 100 rientrano anche Roberta Vinci, 64a con 11.808.215 dollari, e Francesca Schiavone, 68a con 11.324.245 dollari.