Sinner-Medvedev in finale a Indian Wells 2026, orario e dove vederla

Jannik Sinner oggi, domenica 15 marzo, scende in campo per la finale del Masters 1000 di Indian Wells 2026, in California. L’azzurro sfida il russo Daniil Medvedev, n°11 Atp, capace di battere in semifinale lo spagnolo Carlos Alcaraz, n°1 del mondo, con il punteggio di 6-3 7-6.

Sinner: “Grande risultato, Daniil è tornato a un livello molto alto”

“E’ un grande risultato, è importante essere arrivato per la prima volta in finale. Questo è il torneo che mi è mancato di più l’anno scorso. Sono contento di aver fatto meglio questa settimana”, ha detto Sinner in vista della finale. Netto il successo su Alexander Zverev, il decimo di fila per Jannik nei tornei Masters 1000, sempre in due set. “Ho giocato un’ottima partita. I due break nel primo set mi hanno dato fiducia. Ho cercato di cambiare posizione in risposta, il piano prima del match era di dare importanza a questo aspetto, ma dipende da come ci si sente. Contro di lui ogni partita è difficile, avevo desiderio di giocare questo match: sono contento di come sia andata”.

Nella sfida per il titolo il fuoriclasse di Sesto Pusteria giocherà per la sedicesima volta contro Medvedev. L’azzurro è in vantaggio 8-7 nel bilancio dei confronti diretti, dopo aver perso i primi sei. “Daniil è tornato a un livello molto, molto alto. Ha un servizio molto potente, secondo me. E sta rispondendo molto bene, molto profondo. Tutti stanno cercando di essere un po’ più aggressivi: anche Sascha oggi ci ha provato. Non credo abbia giocato il suo miglior tennis oggi, ma tutti stanno cercando di spingere di più. Penso che Daniil abbia ritrovato un buon equilibrio in campo: ha vinto un titolo a Dubai ed è arrivato qui ottenendo di nuovo grandi risultati”.

Il n°2 del mondo ha spiegato anche cosa, dal suo punto di vista, sta funzionando bene in questo torneo. “Sto cercando di servire un po’ meglio e ci sto riuscendo. Su questa superficie ci sono due situazioni: con le palle nuove il gioco è piuttosto veloce, mentre con le palle usate è un po’ più lento e non rimbalzano più così tanto. A un certo punto diventa molto un gioco di posizione, penso che questa sia un po’ la chiave principale”.

Dove vedere la finale di Indian Wells 2026 tra Sinner e Medvedev

La finale del Masters 1000 di Indian Wells tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev si può seguire in diretta e in esclusiva sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. Appuntamento domenica 15 marzo alle 22 (ora italiana).